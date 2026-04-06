Üst üste üç şampiyonluk sadece başlangıç: PSV, Hollanda'nın Bayern Münih'i olabilir. Voetbalzone'da her gün Hollanda'nın önde gelen kulüpleriyle ilgili üç tezi ele alıyoruz. Ayrıca, geleneksel ilk üçün dışındaki takımlara da düzenli olarak yer veriyoruz.

Teknik direktör Peter Bosz'un kadrosu, pazar günü sahaya çıkmadan Hollanda şampiyonu oldu. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında aldığı beraberlik (0-0) sayesinde, PSV sezonun geri kalanında artık yakalanamaz hale geldi. Kulüp tarihindeki 27. ve üst üste üçüncü şampiyonluk böylece kesinleşti. Soru, PSV'nin Eredivisie'deki bu hakimiyetini sürdürüp Hollanda'nın Bayern Münih'i haline gelip gelemeyeceği. Bosz ve teknik direktör Earnest Stewart da şampiyonluktan sonra ESPN'e verdikleri röportajda bu konu hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Bosz, PSV'nin Hollanda'da yıllarca hakimiyet kurma ihtimalini düşük görüyor, ancak bunun mümkün olduğuna inanıyor. "Hollanda'da her yıl en iyi oyuncularınızı kaybedersiniz. Gelecek yıldan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantileyen tek bir kulüp kalacak. Bu da gerçek milyonların artık tek bir kulübe akacağı anlamına geliyor. Bir noktada Bayern Münih, rakiplerinden en iyi oyuncuları kapmayı başardı. Bunu başarırsanız, aşılması zor bir fark yaratmış olursunuz," diyerek Ajax ve Feyenoord ile rekabete atıfta bulunuyor.

Teknik direktör Stewart, PSV kulüp yönetimi içinde Bayern Münih ile karşılaştırılmaktan çekinilmediğini belirtiyor. “Umarım öyledir. Bu burada bir küfür değil,” diyor. “Bayern sadece bizim için değil, pek çok takım için iyi bir yönetim sergilemenin, doğru seçimler yapmanın, her şeyin bir örneğidir. Onlarla oynama şerefine nail olduk ve oynayabildik.”

PSV, geçtiğimiz Ocak ayında Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maç gününde Alman deviyle karşılaştı. Stewart'ın aklında bir şey kaldı. “Neredeyse söylemeye cesaret edemiyorum, Şampiyonlar Ligi maçı için herkesten hediyeler alırsınız, bunları birbirinizle paylaşırsınız. Sadece Bayern Münih'in hediyesi bile, bu normal değil. Bir Montblanc kalemi. Bunu tek bir kişiye değil, en az on kişiye yapıyorlar. Bu abartılı demek değil, ama gerçekten profesyonelce. Bir mesaj: biz buyuz, biz Bayern Münih'iz.”

Stewart'ın hedefi, önümüzdeki sezon PSV ile yeniden lig şampiyonluğunu kazanmak. "On kez üst üste şampiyon olursanız, işler hızlı ilerler. O zaman Hollanda'nın PSV'sisiniz," diyor göz kırparak. Rakipler, Eindhoven'da Philips Stadyumu'nun camdan bir kopyasını alıyor. "Bizden stadyumumuzun camdan bir kopyasını alıyorlar. Bu da harika. Henüz yeni stadyum değil."