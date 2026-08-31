Üst düzey bir golcü: Ayın ilk yıldızı Muhammed el-İsa, Joy Ligi'nde

Ettifak'ın yıldızı Muhammed el-Aysa, 21 yaş altı "Joy" Elit Ligi'nin ikinci sezonunun ilk ayında en dikkat çeken oyuncu olarak kendini kabul ettirdi. Sergilediği olağanüstü başlangıç, gol yağdırmasıyla ve takımının sonuçlarına doğrudan etkisiyle rakiplerinin önüne geçmesini ve tüm gözleri üzerine çekmesini sağladı.

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Ettifak, ağustos ayı boyunca yalnızca iki maç oynadı; ancak el-Aysa'nın üst düzey bir gol içgüdüsüne sahip olduğunu kanıtlaması için yaklaşık 180 dakika yeterli oldu. 5 gol kaydetmeyi başaran oyuncu, turnuvadaki serüvenine adını hızla en beklenen yeteneklerin arasına yazdıran bir şekilde başladı.

Başlangıç, Tadamon karşısında tarihi oldu. El-Aysa, takımını rakibini 10-1 ezmeye taşıdı ve dört gol birden kaydederek "süper hat-trick" yaptı. Bu, turnuvanın ikinci sezonunun başlangıcından bu yana görülen en güçlü bireysel performanslardan biri oldu ve oyuncunun kendisini erkenden en tehlikeli forvetlerden biri olarak duyurmasını sağladı.

El-Aysa'nın parlaklığı ilk maçla sınırlı kalmadı. İkinci haftada Damak karşısına çıkan oyuncu, Ettifak'ın 2-0'lık galibiyeti sırasında yeni bir gol daha kaydederek yalnızca iki maçta 5 gole ulaştı ve takımıyla çıktığı her maçta gol etkisini korudu.

Bu başlangıç, el-Aysa'nın fırsatları değerlendirme ve hücum bölgesinde etkili hareket etme konusundaki büyük yeteneğini ortaya koyuyor. Ayrıca üst üste iki maçta gol atması, Tadamon karşısındaki parlaklığının yalnızca istisnai bir maç olmadığını, aksine önümüzdeki haftalarda da sürebilecek dikkat çekici bir hücum seviyesinin devamı olduğunu doğruluyor.

İlk ayın sonunda Muhammed el-Aysa, gol krallığında zirveye yerleşip Ettifak'ı güçlü bir başlangıca taşıyarak "Joy" Elit Ligi'nin en öne çıkan ismi haline geldi. Böylece kendini erkenden gol krallığı yarışına soktu ve sezonun geri kalanında yakından takip edilmeyi hak eden oyunculardan biri olduğunu kanıtladı.