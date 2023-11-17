Uruguaylı oyuncunun hareketi Lionel Messi'yi kızdırdı: "Gençler büyüklerine saygılı olmalı!"

Lionel Messi, sahada Rodrigo De Paul ile tartışma yaşayan Manuel Ugarte'yi maçtan sonra uyardı.

Arjantin, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez mağlup oldu

Uruguaylı Ugarte ile De Paul arasında tartışma yaşandı

Lionel Messi duruma el attı

NE OLDU? CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Ronald Araujo ve Darwin Nunez'in golleriyle Uruguay'a 2-0 kaybetti. Böylece Lionel Messi ve arkadaşları, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a karşı aldıkları yenilgiden bu yana ilk mağlubiyetini yaşadı.

UGARTE NE YAPTI? Karşılaşmanın ilk yarısında Manuel Ugarte ile Rodrigo De Paul arasında tartışma yaşandı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, De Paul'u Lionel Messi'nin "biberonu" olmakla suçladı. Messi'den Ugarte'ye yanıt gecikmedi.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından Lionel Messi gazetecilere şunları söyledi: "Böyle bir tartışma yaşanması normal. Uruguay'a karşı oynadığımız eleme maçları her zaman böyle geçiyor. Ne düşündüğümü söylemeyi tercih etmiyorum. Ama gençlerin büyüklerine saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. Arjantin ile Uruguay maçları her zaman zorlu geçer ama hep büyük bir saygı çerçevesinde oynanır. Gençlerin de bunu öğrenmeleri gerekiyor."

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DAHA FAZLASI: Lionel Messi, Arjantin'in mağlubiyetiyle ilgili şunları söyledi: "Kendimizi rahat hissetmiyorduk. Karşımızda fiziksel açıdan iyi bir takım vardı ve kontra ataklarla tehlike yarattılar. Bugün kaybetme sırası bizdeydi. Bu bir sınav. Şimdi Brezilya'ya karşı ayağa kalkıp iyi oynamalıyız."

SIRADA NE VAR? Arjantin, Salı günü ezeli rakibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.