Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Santiago García intihar etti

Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giyen Uruguaylı forvet Morro García evinde ölü bulundu.

Bir dönem Kasımpaşa forması giyen Uruguaylı forvet Santiago García evinde ölü bulundu. 30 yaşındaki oyuncunun intihar ettiği açıklandı.

Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giyen Santiago García, sabah saatlerinde Mendoza'daki dairesinde cansız bulundu. Oyuncu son dönemde psikiyatrik tedavi görüyordu ve zor bir dönemden geçiyordu.

Uruguaylı forvet, 2016'dan beri Godoy Cruz için top koşturuyordu. 2017-18 sezonunda attığı 17 golle gol kralı olan oyuncu, son dönemde beklenen performansının uzağındaydı. 30 yaşındaki Garcia, geçen sezon sadece altı maçta forma giyebildi.

2008 yılında altyapısından yetiştiği Nacional'de profesyonel olan oyuncu, burada attığı 46 golle takımının kazandığı iki şampiyonlukta pay sahibi oldu. Daha sonra Brezilya'nın Athletico Paranaense takımına transfer olan Garcia, 2012 yılında kıta dışına çıkarak Kasımpaşa'ya imza attı. Burada sadece bir Fenerbahçe maçında altı dakika sahada kalan oyuncu, sezon sonunda İstanbul'dan ayrıldı ve yeniden Nacional'e döndü.

Santiago Garcia, ülkesinin River Plate takımında kısa bir süre top koşturduktan sonra Arjantin'e geçerek Godoy Cruz için oynamaya başlamıştı.