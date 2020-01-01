Uruguay Futbol Federasyonu 400 kişiyi işten çıkardı

Uruguay Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle aralarında teknik direktör Oscar Tabarez'in de olduğu 400 kişiyi işten çıkararak faaliyetlerini durdurdu.

Federasyon yayımladığı resmi açıklamada, "Şu anda içinde bulundğumuz sağlık krizi nedeniyle faaliyetlerimiz durdurulmuştur. Kurumumuzun gelecekteki işleyişini korumak için bir dizi zorlu karar almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

2006 yılından beri, Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenen Oscar Tabarez de karardan nasibini aldı. Tabarez, Uruguay'ı Dünya Kupası'nda yarı finale taşımış ve Copa Amerika'da zafere ulaştırmıştı.



Kararın gerekçesi olarak ise tüm çalışanların işsizlik sigortasından faydalanabilmesi açıklandı. Uruguay Futbol Federasyonu bu doğrultuda tüm dış kategorilerdeki sözleşmeleri askıya aldığını, sadece kurumun temel ihtiyaçları çerçevesinde temel hizmetlerin süreceğini duyurdu.



Uruguay'da futbol 13 Mart tarihinde bir sonraki karara kadar süresiz olarak askıya alınmıştı. Ülkedeki son açıklamalara göre 274 kişi koronavirüs hastalığına yakalandı.