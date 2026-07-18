Ürdünlü ikilinin ardından… Dünya Kupası finalinde yeni bir Arap temsilci

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibini açıkladı.

Yarın Pazar akşamı New Jersey'deki "MetLife" Stadyumu'nda oynanacak olan bu merakla beklenen maçın VAR ekibinde, 41 yaşındaki Katarlı Khamis Al-Marri yer alıyor ve Al-Marri, video yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

FIFA'nın açıklamasına göre ekip, Alman Bastian Dankert (VAR hakemi), Kolombiyalı Nicolás Gallo ve Katarlı Khamis Al-Marri'den oluşuyor.

Katar Futbol Federasyonu, El-Meri'nin Dünya Kupası final maçında yer almasını kutlayarak kendisine başarılar diledi.

FIFA, dün Cuma günü merakla beklenen maçın hakem ekibini açıklamış ve bu ekibe Ürdünlü bir ikiliyi dahil etmişti.

Maçın saha hakem ekibi ise şu isimlerden oluşuyor: Slovenyalı Slavko Vintić (saha hakemi), Slovenyalı Tomaž Klančnik ve Andraz Kovačič (yardımcı hakemler), Ürdünlü Adham Makhadme (dördüncü hakem) ve vatandaşı Muhammed El-Klaf (yedek yardımcı hakem).