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Ürdün maçında Messi'nin yerine oynayacak isim açıklandı

Ürdün - Arjantin
Ürdün
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
L. Messi
J. Alvarez
Ürdün
Arjantin
ABD
Cabo Verde

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Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, yarın Pazar sabahı (GMT) Ürdün ile oynanacak maçın başlangıcında yıldızı Lionel Messi’yi yedek kulübesinde tutmaya karar verdi.

Arjantin, 10. grubu lider olarak tamamlayarak 32'li turda yer almayı garantiledikten ve bir sonraki rakibi olan 8. grupta İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alan Yeşil Burun Adaları'nı öğrendikten sonra, Scaloni, Messi'ye biraz dinlenme fırsatı vermek istiyor.

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Messi'nin yokluğu, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'e bu Dünya Kupası'nda ilk kez ilk 11'de yer alma fırsatı verecek. Ünlü Arjantinli gazeteci Gastón Idol'a göre, Álvarez, Lautaro Martínez ile birlikte hücum hattını yönetecek.

Dünya Kupası
Ürdün crest
Ürdün
JOR
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

Alvarez, Cezayir (3-0) ve Avusturya (2-0) maçlarında sırasıyla 55. ve 64. dakikalarda Martinez'in yerine oyuna girmişti.

Scaloni ise Arjantin-Ürdün maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Leo maça yedek kulübesinde başlayacak. As kadroyu zaten biliyorum, ancak burada açıklayamam.”

Messi’yi dinlendirme kararının, erken tur atlamayı garantiledikten sonra Arjantinli yıldızın fiziksel yükünü yönetme kapsamında alındığını açıklayan Scaloni, bu maçın “yeni oyuncuları denemek ve yedeklere ekstra oyun süresi vermek için bir fırsat” olduğunu belirtti.


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