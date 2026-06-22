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algeriaGetty Images

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Ürdün maçı öncesinde Cezayir’i ciddi bir sakatlık vurdu

Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Dünya Kupası
M. Amoura
Ürdün
Cezayir
ABD

Çöl Savaşçılarını belirleyici bir maç bekliyor

 Cezayir milli takımı, 2026 Dünya Kupası 5. Grubun ikinci turunda Ürdün ile oynayacağı kritik maçtan birkaç saat önce, forveti Muhammed Amoura’nın uyluk kasında meydana gelen yırtık nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla ağır bir darbe aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Alman Wolfsburg kulübünün yıldızı, heyetin Kaliforniya'ya hareket etmesinden önce Cumartesi günü Lawrence şehrinde düzenlenen son antrenmandan, sağ uyluk bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetmesi üzerine çekilmek zorunda kaldı.

Tıbbi tetkikler, sakatlığın ciddiyetini doğruladı. Bu durum, Amoura’nın sadece Ürdün maçında değil, Avusturya ile oynanacak son maçta da forma giyememesine yol açabilir. Bu, açılış maçında Arjantin’e karşı aldığı ağır yenilgi (0-3) sonrasında zaten bir güven kriziyle boğuşan teknik direktör Vladimir Petković için gerçek bir felaket anlamına geliyor.

Petković, sıkı bir savunma sergileyen Ürdün savunmasını aşmak için Amoura’ya güveniyordu. Cezayir hücumuna eksik olan hız ve derinliği kazandırmak amacıyla onu ilk 11’e geri döndürmeyi planlamıştı. Ancak bu sakatlık, 26 yaşındaki forvetin yeteneklerine denk gerçek bir yedeğin bulunmaması nedeniyle Petković’i taktiksel planlarını yeniden düzenlemeye zorladı.

Bu gelişme, Alman kulübünde yaşadığı zorlu bir dönemden sonra formunu ve özgüvenini geri kazanmaya çalışan Amoura için kişisel olarak olabilecek en kötü zamanda geldi.

Dünya Kupası
Ürdün crest
Ürdün
JOR
Cezayir crest
Cezayir
ALG

Hatırlanacağı üzere Cezayir, “Tango” karşısında aldığı felaket başlangıcın ardından, Avusturya’nın da yer aldığı grupta zor durumda kalmış durumda ve 32’li turuna yükselme umutlarını canlı tutmak için Ürdün’ü yenmek zorunda.

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