Unutulan genç yetenek: Roony Bardghji neden Hansi Flick'in Barcelona planlarından kayboldu?

Rakamlar, 20 yaşındaki uluslararası oyuncu için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Barcelona'nın yılbaşından bu yana oynadığı 12 maçta Roony sadece beşinde forma giydi. Daha da endişe verici olan ise onun sahada geçirdiği sürenin dağılımı; tüm takvim yılı boyunca 500 dakika oynama süresinin sadece 160 dakikasını sahada geçirdi. Onun kalibresi ve potansiyeli olan bir oyuncu için, 2026'nın "çılgın" başlangıcında sahaya çıkamaması, mevcut formu ile birinci takımın talepleri arasında önemli bir uçurum olduğunu gösteriyor.

Tekrarlayan bir pasiflik örüntüsü

Bu, İsveçli oyuncunun bu sezon ilk kez seyirci rolüne indirgenmesi değil. Benzer bir durgunluk 9 Kasım ile 2 Aralık arasında da yaşandı ve bu dönemde Celta Vigo, Athletic Club, Chelsea, Alaves ve Atletico Madrid maçlarında tek bir dakika bile sahada yer almadı. Bu dönemin ardından kısa bir süreliğine rotasyona geri dönerek iki maçta ilk on birde yer alsa da, bu ivme tamamen kayboldu. Dünyanın en zorlu ortamlarından birinde gelişimini sürdürmek için düzenli olarak sahada kalması gereken bir oyuncu için bu "ortadan kaybolma" endişe verici bir trend haline geliyor.

Sahaya çıksa bile, kısa süreli performanslar sergiledi. Real Oviedo ve Mallorca'ya karşı son maçlarda, maç başına on dakikadan biraz fazla süreyle sınırlı kaldı ve esasen gerçek bir taktiksel seçenek olmaktan çok, maçın sonlarında boşluğu doldurmak için oyuna girdi. Roony için, kadroya geri dönme mücadelesi, Barça'nın şu anki kampanyasının yüksek riskli olması nedeniyle daha da zorlaşıyor. Bu kampanyada her puan ve her kupa maçı, Flick'in Katalonya'da gelişen projesinin bir dönüm noktası gibi görünüyor.

Lamine Yamal sorunu

Roony için odadaki fil, Lamine Yamal'ın yıldırım hızındaki ve inkar edilemez yükselişidir. Aynı tercih edilen sağ kanat pozisyonunu işgal eden Yamal, Barcelona XI'ın dokunulmaz bir direği haline gelmiştir. Mataro doğumlu bu genç yetenek, nadiren dinlenen bir fenomen ve Flick, genellikle rotasyonun beklendiği Copa del Rey maçlarında bile onu ilk on birde oynatıyor. Yamal savunmaları alt üst etmeye devam ettiği sürece, İsveçli genç oyuncunun ilk on birde yer alma şansı neredeyse hiç yok.

Yamal ile rekabet etmenin zorluğu, Atletico Madrid'e karşı oynanan ve yenilgiyle sonuçlanan son Copa del Rey maçında mükemmel bir şekilde ortaya çıktı. Bu maçta, Diego Simeone'nin takımının yoğun baskısına rağmen genç oyuncu hücumun odak noktası olmaya devam etti. Roony'nin hiyerarşinin farkında olduğu ve hiçbir zaman hayal kırıklığını kamuoyuna dile getirmediği biliniyor. Flick ise basın toplantılarında İsveçli oyuncuya övgüler yağdırmaya devam ediyor ve sahada kanıtlayamamasına rağmen onun takımın değerli bir üyesi olduğunu savunuyor.

Stratejik engeller ve transfer söylentileri

İç rekabetin ötesinde, Barcelona'nın transfer piyasasındaki stratejik çıkarları da mevcut kadronun kenar oyuncuları üzerinde uzun bir gölge oluşturuyor. Kulüp, hücum hattını güçlendirmek için sürekli olarak elit takviyelerle bağlantılı ve bu da yetenekli oyuncuların gelişmesi için mevcut alanı daha da daraltıyor. Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, kısa süre önce bu tür bir hedefle ilgili söylentilere değinerek şunları söyledi: "Julian, Atletico Madrid ile sözleşmesi olan bir oyuncu ve mutlu. Barça'dan kimse onu transfer etmek için bizimle resmi olarak iletişime geçmedi, hepsi bu."

Cerezo'nun kararlı tutumuna rağmen, Barça'nın Julian Alvarez gibi dünya çapında forvetleri izlemesi, Roony'nin karşı karşıya olduğu zorluğu ortaya koyuyor. Estadi Olimpic'teki statüsünü korumak için, ilk on birdeki oyunculara alternatif olabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Şu anda, önündeki oyuncuların sakatlık ya da form düşüşüyle fırsat kapısının açılmasını bekleyen bir bekleme sürecinde ve her geçen hafta bu fırsatın uzaklaştığını hissediyor.

Flick'in taktiksel katılığı eleştiriliyor

Rotasyon eksikliği ve Roony gibi oyuncuların sürekli olarak kadro dışı bırakılması, özellikle de sonuçlar Barcelona'nın istediği gibi gitmediğinde, dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Copa del Rey yarı finalinde ilk maçta ağır bir yenilgi alan Flick, sistemi ve belirli bir oyuncu grubuna olan bağımlılığı hakkında sorularla karşı karşıya kaldı. Teknik direktör, seçimlerini savunmak zorunda kaldı ve "İyi oynamadık. İkinci maça çıkmalıyız. Çok zor olacak ama mücadele edeceğiz. Devre arasında farklı durumlar hakkında konuştuk ve daha iyi oynamamız gerektiğini söyledik. İlk yarıda görmek istediğim takımı göremedim. Neden ofsayt olduğunu soruyorum. Ne karar verdiklerini bilmiyorum. Kabul etmek zorundayız ama ben aynı fikirde değilim."

Flick'in hayal kırıklığı açıkça görülüyor, ancak bu kriz anlarında Roony'ye başvurmak istememesi, oyuncunun şu anki hazırlığına güvenmediğini gösteriyor. Camp Nou'da oynanacak rövanş maçı yaklaşırken ve şampiyonluk yarışı kızışırken, Alman teknik direktör kararından vazgeçmiyor. Roony Bardghji için zorluk basit ama inanılmaz derecede zor: kendisine tanınan birkaç dakika içinde kendini vazgeçilmez kılmanın bir yolunu bulmak ya da "ortadan kaybolma"nın Barcelona kariyerinin kalıcı bir özelliği haline geldiği bir gelecekle yüzleşmek.