Ünlü restoran zinciri, 'Messi burgeri' piyasaya sürdü

Hard Rock Cafe, Paris Saint-Germain süperstarı Lionel Messi'den ilham alan yeni bir imza burgeri piyasaya sürdü.

Messi, geçen yıl popüler restoran zinciriyle marka elçisi olarak bağlantı kurarak Hard Rock'ın 50. yıldönümü için beş yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Yedi kez Ballon d'Or sahibi, artık menülerinde görünecek. Ayrıca yıldız isim, 'Messi burger'in piyasaya sürüldüğünü onaylamak için kısa bir reklamda yer aldı.

'Messi burger' nedir?

Yemek, bir tatlı çörek üzerinde servis edilen iki büyük sığır köftesi ve Hard Rock Cafe'nin dumanlı burger sosu, provolon peyniri, karamelize kırmızı soğan ve dilimlenmiş chorizo ​​dahil olmak üzere bir dizi sostan oluşuyor.

Burger, İngiltere'deki müşterilere 10,00 £ karşılığında sunulacak, sahanda yumurta ilavesi küçük bir ücret karşılığında isteğe bağlı olacak.

Let’s get Messi! Disponible AHORA en #hardrockcafe la #MessiBurger repleta de los ingredientes favoritos de esta leyenda del deporte ⚽️ 🍔 #letsgetmessi Available NOW across our Hard Rock Cafes, the Messi Burger is piled high with this sporting legends’ favourites ⚽️🍔 pic.twitter.com/aSeMOSk8kM — Hard Rock Tenerife (@HRCtenerife) March 2, 2022

Ne söylendi?

Ünlü restoran zinciri Hard Rock'tan yapılan sosyal medya paylaşımında:

"Hadi Messi alalım! 'Messi Burger' malzemelerinin eksiksiz bir listesi, favorilere eklendi.

Şimdi Hard Rock Kafelerimizde mevcut olan Messi Burger, bu spor efsanesinin favorileriyle dolu."

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