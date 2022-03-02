Norwich'in eski menajeri Farke, ailesinin eve dönmek için ricasının ardından Rus ekibi Krasnodar'dan ayrıldı
Norwich'in eski menajeri Daniel Farke, ailesinin Almanya'daki evine dönmek için yaptığı rica üzerine Krasnodar'daki görevinden istifa etti.
Farke, 2021-22 Premier Lig sezonuna kötü başladıktan sonra Norwich tarafından görevden alınmıştı. Sonrasında 17 Ocak'ta Krasnodar'ın yeni teknik direktörü olarak atandı.
45 yaşındaki teknik direktörün Rus kulübü için ilk maçı başlangıçta Lokomotiv Moskova'ya karşı 27 Şubat'ta planlanmıştı, ancak karşılaşma ülkenin Ukrayna'yı işgalinden sonra iptal edildi.
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Ne söylendi?
Farke daha sonra sözleşmesini feshetmek için bir istekte bulundu ve Krasnodar ayrıldığını doğruladı:
"2 Mart'ta FC Krasnodar'ın üst yönetimi ve Daniel Farke, tarafların karşılıklı rızasıyla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardılar.
"Farke'nin yardımcı antrenörleri Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John, Alman teknik direktör ile birlikte kulüpten ayrılıyor.
"Futbol Kulübü Krasnodar olarak çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Şimdi anavatanına dönen Alman teknik direktör, Krasnodar'daki projeden neden ayrılmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi: "Yaklaşık iki ay sonra, ne yazık ki herhangi bir lig maçı oynamadan, kalbimizde acıyla sözleşmelerin feshedilmesini istedik.
"Son siyasi gelişmelerle birlikte çocuklarımızdan, eşlerimizden, ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan eve dönmeye yönelik ricalar aldık. Sonunda iyi düşünülmüş bir karar aldık.
"Bizim için zor oldu çünkü burada sıcak bir şekilde karşılandık. Kısa sürede farklı milletlerden büyük bir birlik oluşturduk ve birlikte spor hedeflerimize keyifle ve eğlenceyle ulaşmak istedik.
"Ne yazık ki, hayatın ciddi sorunları bizi yakaladı."
Farke'nin Krasnodar çıkışı, Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol'ün geçen hafta Rusya'nın işgal emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinden tiksinerek istifa etmesi üzerine geldi.
BILD'e konuşan Gisdol, "Lideri bir saldırgan savaştan sorumlu olan bir ülkede görevimi sürdüremem" dedi.
Bu arada, eski Ukraynalı forvet Andriy Voronin, Dinamo Moskova'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra Putin'i "o... çocuğu" olarak nitelendirdi.
FIFA ve UEFA da işgale tepki gösterdi ve Rusya'nın bir sonraki duyuruya kadar tüm yaş gruplarında herhangi bir yarışmada yarışmasını yasakladı.