Ünlü futbolcu menajeri Mino Raiola neden öldü?

Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba gibi yıldızların başı çektiği çok sayıda oyuncunun menajerliğini yapan Mino Raiola, 30 Mart 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm haberi ailesi tarafından duyurulan Raiola bir süredir akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altındaydı.

İlk olarak Ocak ayında hastaneye yatırılan Raiola'nın akciğerlerinde sorun olduğu bilgisine ilk olarak Alman yayın organı Bild ulaşmıştı. Bild'in haberinde Raiola'nın durumunun ağır olduğu bilgisi yer almıştı.

Ancak Raiola'nın sözcüsü bunun planlı bir ziyaret olduğunu ve İtalyan menajerin rutin kontrollerden geçmek için hastaneye geldiğini açıklamıştı.

Raiola'nın sağlığıyla ilgili haberler bu hafta boyunca yine manşetleri işgal etti. Perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Raiola, dört ay içinde ikinci kez öldüğüne yönelik haberlerin çıktığını ve bu durumun kendisini kızdırdığını söylemişti.

Ancak Raiola hastalığa karşı verdiği yaşam savaşını ne yazık ki Cumartesi günü kaybetti.

Menajerler kralı

İtalya'da doğan ve Hollanda'da büyüyen Raiola yedi dil konuşabiliyordu (İtalyanca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Felemenkçe). Raiola, 2016'da Paul Pogba'nın o dönem için rekor olan 105 milyon euro'luk transferine aracılık ederek şöhretini arttırmıştı.

2008'de transferde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından hakkında soruşturma açılan Raiola, üç ay men cezasına çarptırılmış, fakat bu ceza yapılan itirazın ardından kaldırılmıştı.

Temsil ettiği oyuncuların çıkarlarını korumak için hiçbir adımı atmaktan kaçınmayan Raiola, futbol dünyasının en ayrıştırıcı karakterlerinden biriydi.

Sık sık kulüplerin, teknik direktörlerin ve yöneticilerin tepkisini çeken Raiola, geçen yıl Sport1'e verdiği röportajda kendini şu sözlerle savunmuştu:

"Sportif direktörlerin benden nefret etmesi işimi iyi yaptığımı gösteriyor. 'Bu oyuncuyu Raiola temsil ediyor, transfer kolay olacak' deseler, asıl bu benim için problem olurdu."