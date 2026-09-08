United taraftarları Manchester derbisi öncesi isyan bayrağını çekti

Manchester United taraftarları, önümüzdeki pazar günü oynanacak beklenen Manchester derbisi öncesinde yeni bir gösteri düzenleyeceklerini açıkladı. Muhalif taraftar birliği "The 1958", biletçilere yönelik yürütülen ve bir kısım taraftarın mağdur olmasına yol açan baskı kampanyası nedeniyle "Old Trafford"da kulüp yönetimine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Bu çağrı, bir kısım taraftara yanlışlıkla yaptırım ve yasak uygulanmasının ardından sezonluk bilet sahipleri arasında yayılan büyük öfke dalgasının üzerine geldi. Bunun üzerine birlik resmi bir açıklama yayımlayarak tüm grupların birlikte hareket etmesinin şart olduğunu vurguladı ve "Nesiller boyunca kulübe vaktini, parasını ve sadakatini veren taraftarlar saygıyla muamele görmeyi hak ediyor" ifadelerine yer verdi. Bu bilgiler, İngiliz "The Sun" gazetesine dayanıyor.

Birlik, stada gidecek taraftarları, saat 16.30'da başlaması planlanan maçtan önce, yerel saatle 15.00'te stadın yakınında başlayacak barışçıl bir gösteriye katılmaya çağırdı. Açıklamasında bilet yasağı meselesinin istisnasız tüm taraftarları ilgilendirdiğini vurgulayan birlik, adalet talep eden ve işlemedikleri bir suçtan dolayı sadık taraftarlara muamele edilmesine son verilmesini isteyen birleştirici bir slogan altında yaptırımların iptal edilmesini ve delillerin ortaya konmasını istedi.

Buna karşılık Manchester United yönetimi, bilet yeniden satışına karşı yürüttüğü kampanyayı "başarılı" olarak nitelendirirken, bu işlemler sırasında bazı taraftarların maruz kaldığı istem dışı rahatsızlıklar için özür diledi. Bu sırada birçok birlik, maçlara girişin yasaklanması cezaları uygulanmadan önce şeffaflığın bulunmaması ve kendini savunmak için gerçek bir fırsatın verilmemesi nedeniyle büyük rahatsızlıklarını dile getirdi.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Sportif açıdan ise, teknik direktör Michael Carrick'in ekibi, önümüzdeki perşembe günü Azerbaycan ekibi "Sabah"ı konuk edeceği maçla yaklaşık iki yıl sonra kendi sahasında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Manchester United, son kez katıldığı ve (2023-2024) sezonunda grup aşamasından acı bir şekilde elenerek ayrıldığı kıta turnuvasına geri dönüyor.

United, derbiye istikrarsız bir yerel gidişat içinde çıkıyor. Ekip, Hull City'ye yenildiği, Ipswich Town'ı yendiği ve son olarak Everton'la berabere kaldığı istikrarsız bir başlangıcın ardından İngiltere Premier Lig puan tablosunda on birinci sırada yer alıyor. Bu durum, maça tam puanla giren komşusu Manchester City karşısında takımı zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.