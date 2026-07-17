Unai Simón: Arjantin, Uruguay'daki senaryoyu tekrarlayacak

İspanya Milli Takımı, 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırmak amacıyla, önümüzdeki Pazar akşamı Arjantin ile oynayacağı heyecan verici Dünya Kupası finali maçına tüm dikkatini vermiş durumda.

Bu bağlamda, “La Roja”nın kalecisi Unai Simón, “Marca” radyosuna konuk olarak final maçının en önemli anahtarlarını analiz etti ve fiziksel açıdan zorlu ve son derece karmaşık bir maç olacağını öngörmesine rağmen, takımın kimliğini ve alışılmış oyun stilini korumanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

İspanyol kaleci, turnuvada Uruguay ile oynadıkları önceki maçı hatırlayarak, bu maçı takımın kendi oyun stilini uygulamakta en çok zorlandığı maç olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: “Her zaman oyun planımıza sadık kalmaya ve maçları alıştığımız şekilde oynamaya çalıştık, ancak bu bağlamda bizim için en büyük zorluğu oluşturan karşılaşma Uruguay maçıydı; fiziksel mücadelelerin yoğun olduğu ve hataların sık yaşandığı bir maçtı, bu da oyun ritmimizi bozdu ve sistemimizi büyük ölçüde altüst etti.”

Bu bağlamda Simon, Arjantin’in “Tango” takımıyla karşılaşacakları maçta da tamamen benzer bir senaryo beklediğini belirterek, İspanyol kimliğinden ödün vermeden esneklik ve uyum sağlama becerisinin gerekliliğini vurguladı ve şöyle açıkladı: “Arjantin’in oyun tarzının Uruguay karşısında karşılaştığımızla tamamen benzer olacağını düşünüyoruz; bu nedenle bu durumla başa çıkmak için tam hazırlıklı olmalı ve aynı zihinsel sağlamlığı korumalıyız.”

Uluslararası kaleci ayrıca, yüksek baskı altındaki karşılaşmalarda fark yaratan belirleyici bir unsur olarak zihinsel gücün önemine vurgu yaptı ve maçın gidişatı karmaşıklaşsa bile takımın güçlü bir tepki vermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Maçın herhangi bir anında işler aleyhimize gelişirse ya da kalesinde gol yersek ve skor olarak geride kalırsak, her an geri dönüp durumu tersine çevirebileceğimize dair tam bir yetenek ve güvenle donanmış olmalıyız.”

Unai Simón, turnuva boyunca Arjantin milli takımının sergilediği esneklik ve dayanıklılığı örnek gösterdi ve aynı zamanda İspanya’nın da zafere ulaşmak için gerekli rekabetçi hırsa sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Arjantin, bu Dünya Kupası boyunca yüksek bir mücadele ruhu sergiledi. Eğer finalde bu sınava girecek olan bizsek, şampiyonluğu hak eden takım olduğumuzu kanıtlamak zorundayız."