Unai Emery: Taraftarların tepkisi anlaşılabilir

Koltuğu sallantıda olan İspanyol çalıştırıcı, Arsenal taraftarlarına daha iyisini yapması gerektiğini söyledi

, Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı ve ligde üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.

Alınan kötü sonuçların ardından taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Unai Emery, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Taraftarların görevden alınması için taleplerde bulunduğu Emery, bu tepkilerin anlaşılabilir olduğunu ifade etti.

İspanyol hocanın basın toplantısından öne çıkan demeçler şöyle oluştu:

"Kulüp her gün beni destekliyor. Ben de daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bunun için de çalışacağım. Taraftarları anlayabiliyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorlar ve kızgınlar. Oyuncular da aynı şekilde hissediyor"

"Benim işim durumu analiz etmek ve sorunlara çözüm üretmek. Biliyorum ki burada kilit nokta özgüvenimizi geri kazanmak"

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Son olarak Southampton maçına da değinen Emery, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Seyircilerle bağ kurmamız için iyi bir fırsatımız vardı çünkü bize çok destek oldular. Bunu kullanamadığımız için üzgünüz. Son ana kadar elimizden geleni yaptık ancak yeterli olmadı"

Arsenal, Premier Lig'in 14. haftasında Norwich City'ye konuk olacak.