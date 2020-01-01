Unai Emery: Neymar en iyi olmak istiyorsa İspanya'ya dönmeli
Geçtiğimiz Kasım ayında Arsenal kariyeri son bulan Unai Emery, 2017-18 sezonunda birlikte çalışma fırsatı bulduğu Neymar'ın hala dünyanın en iyi futbolcusu olma şansının bulunduğunu söyledi.
Unai Emery, Real Madrid ve Barcelona'nın ilgilendiği Neymar'ın en iyi olmak istiyorsa İspanya'ya dönmesi gerektiğini savundu.
Cadena SER'e açıklamalarda bulunan Emery "Neymar daha 27 yaşında ve dünyanın en iyisi olmak için gerekli bütün şeylere sahip. Dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig olabilir ancak Real Madrid ve Barcelona hala dünyanın en iyi futbol takımları. Neymar gibi büyük oyuncular da böyle büyük takımlara ihtiyaç duyarlar" ifadelerini kullandı.
Arsenal'e de değinen Emery "Kupalar kazandığım için Arsenal beni takımın başına getirdi. Bana bir proje kurulacağına dair söz verdiler ama sonuç tamamen fiyasko oldu" şeklinde konuştu.
48 yaşındaki İspanyol teknik adam Arsenal'in başında çıktığı toplam 84 maçta 46 galibiyet, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.