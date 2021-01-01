Umut Bulut, Süper Lig tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu

Süper Lig'de 504. maçına çıkan Umut Bulut, ligin en fazla forma giyen futbolcusu unvanının yeni sahibi.

Süper Lig'in emektar golcüsü Umut Bulut kariyerinin sonbaharında önemli bir rekorun sahibi oldu.

Yeni Malatyaspor formasıyla Konyaspor'a karşı mücadele eden 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki 504. karşılaşmasına çıktı. Bu maçla birlikte Oğuz Çetin'e ait rekoru kıran Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok forma giyen futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. Umut Bulut'un geride bıraktığı Oğuz Çetin 503 maçla uzun yıllardır bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Süper Lig'deki ilk maçını 2002'de Ankaragücü formasıyla Gaziantepspor'a karşı oynayan Umut Bulut o günden bu yana 504 maçta 163 gole imza attı ve birçok da asist yaptı. Deneyimli golcü bu süreçte Süper Lig'de 5 takım değiştirirken 34 farklı teknik direktörle çalıştı.

Umut Bulut hangi takımlarda oynadı?

Umut Bulut kariyerine Petrol Ofisi'nde başladı. 2001'de MKE Ankaragücü'nün yolunu tutan oyuncu 2006'da Trabzonspor'a transfer oldu. 2011-12 sezonunda Ligue 1 ekibi Toulouse'da forma giyen Umut Bulut bir sezon sonra Galatasaray'a imza attı ve sarı-kırmızılı formayla dört sezon geçirdi. 2015'te Galatasaray'dan ayrılıp doğduğu şehrin takımı Kayserispor'a katılırken burada da 3,5 sezon geçirdi. Umut Bulut Ocak 2019'dan bu yana da Yeni Malatyaspor için ter döküyor.

Umut Bulut, Süper Lig'deki 504 maça MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla çıktı. 2011-12 sezonunda Toulouse formasıyla ise Ligue 1'de 31 maça çıkıp 5 gole imzasını attı.

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