Umut Bulut: Galatasaray formasıyla Schalke'ye attığım golü unutamıyorum

Süper Lig'de 504. maça çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanan Umut Bulut, kariyerinde Schalke'ye attığı golü unutamıyor.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan ve 17 sezonda 503 Süper Lig maçına çıkan Umut Bulut, 20 Şubat Cumartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor - Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde lig tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olacak.

Oğuz Çetin'i geride bırakacak olan tecrübeli oyuncu duygularını anlattı.

Futbola her çocuk gibi mahalle aralarında top oynayarak başladığını, babasına sürekli "Beni futbola yazdır" diye ısrar ettiğini, 10 yaşında da Ankara'da Petrol Ofisi formasıyla yeşil sahalara adım attığını söyleyn Umut, şunları söyledi:

"Futbola başladığımda 'Süper Lig'de böyle bir rekor kıracaksın' deseler aklıma gelmezdi. Böyle bir gururu yaşadığım için tabii ki çok mutluyum. İstikrarlı şekilde bugüne gelmek mutluluk verici. Yeni Malatyaspor formasıyla bu rekora ulaşmak gurur verici bir şey. Hem şehre hem taraftarlara, bu gururu bana güvenenlere ve kendime yaşattığım için mutluyum."

"Şu anda futbolu bırakmak gibi bir düşüncem yok. Sezon sonunda hayat neyi gösterir bilemiyorum. Bıraktığımda teknik adam olarak sporun içinde futbola hizmet etmeyi isterim. Futbolun içinde kalmak istiyorum"

"Trabzonspor'da oynarken 2010 yılında Fenerbahçe'yi 3-1 yendiğimiz Türkiye Kupası finalini unutamıyorum. Maçta attığım gol de çok önemliydi, anlamlıydı. Futbolculuk hayatımda unutamadığım golde ise ilk sıraya Galatasaray formasıyla Schalke'ye attığım golü koyarım"