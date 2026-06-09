Uluslararası maçlar konusunda endişeler: "Eğer böyle kötü bir gün geçirirse, Oranje eve dönebilir"

Hollanda milli takımının Özbekistan'a karşı aldığı pek de heyecan verici olmayan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından, sabah gazeteleri özellikle Jurriën Timber'in kadrodan düşmesinden bahsediyor. Onun yokluğu, Dünya Kupası öncesinde büyük bir talihsizlik olarak görülüyor.

Algemeen Dagblad'dan Sjoerd Mossou, Oranje'nin Salı günü Kansas City'deki ana kampına morali bozuk bir şekilde gideceğini düşünüyor.

Özbekistan karşısında her şey çok zorlu geçti, ancak bu, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman için en büyük sorun değil. “Pazartesi günü Timber hakkında gelen kötü haber, Dünya Kupası öncesinde kadrodan ayrılmak zorunda kalması, açık ara en büyük hayal kırıklığıydı.”

De Telegraaf'tan Valentijn Driessen, onun yerine geçecek olan Jan Paul van Hecke'yi merak ediyor. “Timber'in yokluğunda Koeman sık sık bu Zeelandlı oyuncuya güveniyordu. Nadiren hayal kırıklığı yaşattı, ancak arada kötü performansları da oldu.”

“Bir yıl önce Van Hecke, Finlandiya maçında o kadar kötü bir performans sergiledi ki Koeman onu devre arasında soyunma odasında bıraktı. Timber’ın yokluğunda Oranje’de Stefan de Vrij ile yer değiştirip durdu,” diyor gazeteci biraz endişeli bir şekilde.

Driessen, defans oyuncusunu uyarıyor. “Van Hecke, Helsinki’deki gibi kötü bir günü en üst seviyede göze alamaz, çünkü o zaman Oranje eve dönebilir. Brighton & Hove Albion’da iyi bir sezon geçiren ve Dünya Kupası’ndan sonra muhtemelen Tottenham Hotspur’a katılacak olan Van Hecke’nin pozisyonunda neredeyse hiç rakibi olmaması bir avantaj gibi görünüyor.”

NRC, iki savunma oyuncusu arasındaki farkları belirtiyor. “Van Hecke, daha fazla dinamizm ve yaratıcılık katan, sakatlık nedeniyle kadrodan düşen Timber’dan daha az hareketli.”

De Volkskrant’tan Willem Vissers ise özellikle Timber’a üzülüyor. “O eve dönüyor. İki yıl önceki Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi, bir turnuvayı daha kaçırdı.”