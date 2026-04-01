Uluslararası ara virüsü... Manchester City maçı öncesinde Liverpool'a ağır bir darbe

Liverpool, önümüzdeki Cumartesi akşamı oynanacak İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşmadan önce, bir oyuncusunun sakatlığıyla ağır bir darbe aldı.

Bu sakatlık, Liverpool'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte yer almaya çalıştığı sezonun kritik bir döneminde geldi.

Liverpool şu anda 49 puanla Premier Lig sıralamasında beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın 5 puan gerisinde.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine de yükseldi ve Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanırken, FA Cup'ta da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Darbe, sağ bek Jeremy Frimpong'un dün Salı günü Hollanda milli takımıyla Ekvador'a karşı oynanan ve 1-1 berabere biten dostluk maçında sakatlanmasıyla geldi.

Frimpong, ikinci yarıda Liverpool'daki takım arkadaşı Cody Gakpo'nun yerine oyuna girdi, ancak sakatlığı nedeniyle sadece 13 dakika sonra sahayı terk etti.

Frimpong, hayal kırıklığı içinde soyunma odasına giden tünele doğru yöneldi, bu durum da Reds'in teknik direktörü Arne Slot'u endişelendirdi.

Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, maçtan sonra Frimpong'un sakatlığıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu çok acı bir darbe. Jeremy (Frimpong) ciddi bir sakatlık geçirdi ve onu oyundan almak zorunda kaldık."

Bu sakatlık, Hollandalı milli oyuncunun bu sezonki üçüncü sakatlığı oldu ve Liverpool'daki ilk sezonunda düzenli olarak forma giymesini etkiledi.

Ayrıca bu sakatlık, diğer sağ bek Connor Bradley'in de sakatlandığı bir dönemde geldi. Bu durum, Slott'un Manchester City karşısında sağ bek pozisyonunda Dominik Szoboszlai'ye güvenmesini ve orta sahadaki gücünden mahrum kalmasını gerektirebilir.