Ukraynalı futbolcular savaşa kampta yakalandı: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz"

Epicenter'ın Ukraynalı futbolcuları savaşın ortasında olan ülkeleri Ukrayna'ya bir an önce dönmek istiyorlar.

Ukrayna 2. Lig ekiplerinden Epicenter, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi gerçekleştiğinde Antalya'ya doğru kamp yolundaydı. Kafilenin uçağı havadayken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başladı.

Havalimanına iner inmez telefonlarını açan futbolcular, aldıkları onlarca mesaj ve arama sonucunda savaşın başladığını öğrendi. Kafile geri dönmek istese de hava sahasının kapalı olması nedeniyle başarılı olamadı.

Ne söylendi?

İHA'ya konuşan kulübün yardımcı antrenörü Roman Melnik şu ifadeleri kullandı: "Ülkenin her yerinde savaş var. Saldırılar her yerde devam ediyor. Üzücü haberler alıyoruz, devamlı telefondayız.

Çok kötü bir durum var, tedirginiz ve endişeli şekilde bekliyoruz. Her türlü eve gitmeye çalışacağız. Evde eşim, iki çocuğum ve babam var. Eğer savaş uzarsa yaya da olsa yine gideceğiz."

Serhiy Chernobay ise şu şekilde konuştu: "Türkiye'yi çok seviyoruz, güzel antrenman yapacaktık. Fakat buraya geldiğimiz gün dünyamız başımıza yıkıldı. Çalışmak istemiyoruz. Moralimizi sıfır.

Ailemizin yanına gitmek istiyoruz. Ölsek de kalsak da beraber olmak istiyoruz. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Ailemiz için çok korkuyoruz. Bir an önce bombardımanların bitmesini istiyoruz."

İki küçük çocuğunun şu an ailesiyle sığınakta olduğunu dile getiren Vladislav Kravchenko şunları söyledi: "İletişim kurmaya çalışıyorum sürekli. İki gündür sığınaktan çıkmadılar.

Ailemin olduğu yerde bombardımanlar var, sesler duyuluyor. Orada durumlar kötü. Moralimiz çok kötü. Antrenman bile gözümüzde yok. Ufacık bir gitme şansımız olsa inanın hemen koşarak giderdik.

Ailemizin yanında olmak istiyoruz. Ailemin yanında olmak, onları korumak isteriz. Ama öyle bir şansımız yok. Sadece savaş olmamasını, barışı istiyoruz. Savaştan yana değiliz. Burada diğer takımlarda arkadaşlarımız var. Hepsi geri gitmek istiyor, bir yol arayışındayız."

Ne yaşandı?

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle her yönden Ukrayna topraklarına giren askeri konvoylarla Doğu Avrupa komşusuna büyük çaplı bir saldırı başlattı.

Ülke çapında patlamalar duyuldu ve Putin, dış güçlerden gelen direnişin “anında” bir yanıtla karşılanacağını belirterek ciddi endişelere yol açtı.

Ukrayna, Rusya ile Belarus'ta masaya oturmayı kabul etse de Rusya'nın Ukrayna'ya işgali bugün dördüncü gününde devam ediyor.

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