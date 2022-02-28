2021-22 sezonunun kış transfer döneminde yeniden Galatasaray ile sözleşme imzalayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı forma altında 110 dakikada 3 gol attı.

Fransız yıldız, 2018 yılında ayrıldığı Galatasaray’a 3.5 yılın ardından döndü. Gomis, şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-kırmızılı ekip için ne kadar önemli bir golcü olduğunu gösteriyor.

Galatasaray’ın Süper Lig’de aldığı üst üste iki galibiyette takımına büyük bir fayda sağlayan Fransız yıldız, kritik anlarda sahneye çıkmayı başardı.

Gomis ne yaptı?

Ocak ayındaki transfer döneminde sarı-kırmızılı formayı yeniden sırtına geçiren Fransız yıldız ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Oyuna sonradan dahil olan Gomis, kaydettiği iki penaltı golüyle Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında 3-2 üstünlükle ayrılmasına katkı sundu.

İzmir ekibiyle oynanan mücadelenin ardından Galatasaray; evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Rize ekibi iki kere öne geçtiği maçta sarı-kırmızılı takıma 4-2 mağlup oldu. Bu maça damga vuran isimlerden birisi şüphesiz ki Gomis’ti.

Tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi oyuna sonradan dahil olan Fransız golcü, bir penaltı yaptırıp kaçırmasına rağmen oyundan kopmadı ve Galatasaray’ı rahatlatan 4. golü Rize ağlarıyla buluşturdu.

Böylece Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla sonradan dahil olduğu Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde toplam 110 dakika oynayarak 3 gol atmayı başardı.

Gomis’in daha önceki performansı nasıldı?

Fransız golcü, 2017-18 sezonunda Süper Lig’de 33 karşılaşmada görev aldı.

29 gol atıp 5 asist yapan Fransız yıldız, gol kralı olduğu sezonda Galatasaray’ın şampiyonluğuna büyük bir katkıda bulundu.

Böylece, Süper Lig tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını da eline geçirdi.

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