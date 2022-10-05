Ukrayna, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için İspanya ve Portekiz'in ortak teklifine katılacak

İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma teklifine Ukrayna’yı dahil ediyor. Ukrayna’nın bir gruba ev sahipliği yapması bekleniyor.

2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için ülkeler ortak teklifler sunmaya hazırlanıyor. İspanya ve Portekiz’in, ortak tekliflerine Ukrayna'yı dahil edeceği bildirilirken planlara göre Ukrayna, turnuvada bir gruba ev sahipliği yapacak.

Volodymyr Zelenskiy'nin desteğiyle sunulacak olan teklif için, The Times'ın aktarımına göre Ukrayna'nın 2030 yılında bir gruba ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2030 Dünya Kupası için Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan'ın da ortak bir teklif sunması bekleniyor. Sekiz yıl sonra gerçekleşecek olan turnuvaya kimin ev sahipliği yapacağı kesin bir şekilde 2024 yılında yapılacak olan FIFA Kongresi'nde belli olacak.

Dünya Kupası formatı, 2030 yılına kadar mevcut formattan 16 takım artacak ve 48 takımlı bir turnuvaya evrilecek.

Kasımda başlayacak olan 2022 Katar Dünya Kupası'ndan sonra ise; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortak bir girişimle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

2030 Dünya Kupası için başka hangi ülkeler aday?

Uruguay, Arjantin, Şili ve Paraguay'ın Güney Amerika ülkeleri olarak ortak bir teklif yapacağı bildiriliyor.

Ukrayna'da futbol için son durum ne?

Ukrayna Milli Takımı, iç saha maçlarını Polonya'da oynuyor ve Ukrayna Ligi Ağustos ayında sorunsuz bir şekilde başladı.

2030 Dünya Kupası'na kadar geçecek olan 8 senede Ukrayna'da herhangi bir güvenlik endişesinin kalmayacağına ve savaşın izlerinin tamamen ortadan kaybolacağına inanılıyor. Polonya ile birlikte daha önce Euro 2012'ye ev sahipliği yapmış olan Ukrayna'nın uluslararası futbol organizasyonları konusunda deneyimi bulunuyor.