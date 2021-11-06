"Uğurcan Çakır 50 milyon euro"

Eski kaleci Volkan Demirel, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan hak ettiği bonservis değeri ile ayrılması gerektiğini düşünüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın en çok konuşulan isimleri yaptıkları kurtarışlarla kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu oldu.

Ligin bu sezon en fazla kurtarış yapan ismi olan Uğurcan Çakır, başarısıyla Avrupa'daki kulüplerin radarında.

Volkan Demirel ne söyledi?

Yorumcu ve eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta yaptığı açıklamalarda Uğurcan Çakır hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

Volkan Demirel, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılması halinde hak ettiği bonservis değerini alması gerektiğini düşünüyor:

"Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli.

Feyenoord'da oynuyor olsa onu kaç paraya alabilirsin?

Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa, 50 milyon euro."

Karşılaşmanın ilk yarısında Cyle Larin ceza sahası içinde Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ancak Kanadalı futbolcunun vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

Volkan Demirel, Uğurcan Çakır'ın Larin ile girdiği pozisyonu 'yılın kurtarışı' olarak tanımladı.

Cyle Larin ❌ Uğurcan Çakır



Volkan Demirel: Uğurcan'ın bu kurtarışı yılın kurtarışı bence. [𝑏𝑒𝐼𝑁 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠]



Katılıyor musunuz? 🤔pic.twitter.com/iUi59THkns — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 6, 2021

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

25 yaşındaki kaleci, 2016 yılından bu yana bordo-mavili formayı terletiyor.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2024 yazına kadar anlaşması bulunuyor.

Uğurcan Çakır'ı hangi takımlar istiyor?

Bordo-mavili kulübün yıldızı için İspanyol ekibi Valencia'nın uzun süredir ilgili olduğu biliniyor.

Ayrıca gündemde yer alan haberlere göre; Uğurcan Çakır için iki Fransız kulübü Marsilya ve Lyon da devreye girdi.

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