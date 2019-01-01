Ünal Karaman: İlk antrenmanla bu maçı unutacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor galibiyetini hemen unutup Fenerbahçe'ye hazırlanacaklarını söyledi.

'in 29. haftasında sahasında Evkur 'u 2-1 yenen 'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, şu andan itibaren bu maçı unutarak hafta sonunda ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanmaya başlayacaklarını söyledi.

Karaman, ligdeki zor olan maçlardan birini oynadıklarını ifade ederek, "Sevindirici olan tarafı, kazanmanın morali ile ligin kalan haftalarına daha güzel, büyük hedeflere, daha arzu edecek şekilde çalışarak değerlendirme fırsatı verdi. Bizim açımızdan, futbolcular ve camia açısından sevindirici. Yarın dinleneceğiz. Haftanın ilk antrenmanıyla bu maçı unutacağız. Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.