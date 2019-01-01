Ünal Karaman: Gençlerimiz çalışmayı bırakmayacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe galibiyetinin ardından genç oyuncuları değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken Ünal Karaman karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

beIN Sports'a konuşan Karaman, takımdaki genç futbolcularla ilgili olarak, ''Tabii ki genç kardeşlerimizin daha yaşayacağı çok şey, edineceği çok tecrübe var. Artıyla eksiyle, acıyla sevinçle karşılaşarak ülke futboluna katkı sağlayacaklar. Bu kardeşlerimiz biraz belki hızlı geldiler. Sezon başında bir planımız vardı bunları 1461'e gönderip sonra oradan alacaktık ama bazı şeyler maalesef hızlı gelişti. Bundan dolayı kardeşlerimiz çalışmayı bırakmayacak, iki çalışacaklarsa dört çalışacaklar. Daha alacakları çok yol var.'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'u alkışlayan Göztepe taraftarıyla ilgili de konuşan Karaman, ''Oynayanlar değil alkışlayanlar büyüktür. Göztepe taraftarını tebrik ediyorum.'' dedi.

Göztepe lehine verilen penaltı kararıyla ilgili de konuşan teknik adam, ''Ceza sahası içerisindeki her ikili mücadeleyi, şarjı ağır çekimde izlerseniz mutlaka bir faul bulursunuz. Penaltı bana ağır gibi geldi, tabii ki hocanın takdiri ama sanırım sonrasında detaylı incelemişlerdir.'' dedi.