UEFA'dan koronavirüs toplantısı

UEFA, koronavirüs salgınına karşı alınacak kararları görüşmek üzere 55 üye federasyonu toplantıya davet etti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs salgının ciddi boyutlara ulaşması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi (küresel salgın) ilan etmesi üzerine toplantı kararı alındığı duyuruldu.

17 Mart'ta gerçekleşecek toplantı video konferans olarak yapılacak. Toplantıya 55 üye federasyonun yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri yetkilileri ile birlikte bir de FIFPro temsilcisi katılacak.

Toplantıda başta EURO 2020 olmak üzere tüm UEFA organizasyonları hakkında atılacak adımlar karara bağlanacak.