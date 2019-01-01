UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Kiev - Kopenhag karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 'nın Dinamo Kiev ile 'nın Kopenhag takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA B Grubu müsabakasını yönetecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.