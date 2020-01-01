UEFA'dan 676 kulübe maddi destek

UEFA kendisine üye olan 55 ülkeden 676 kulübe 70 milyon euro'luk yardımda bulunacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2018 - 2020 tarihlerinde Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.

UEFA'nın yapacağı 70,4 milyon euro'luk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon euro'sunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.

Daha fazla takım

UEFA'nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon euro'luk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.