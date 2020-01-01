UEFA yerel lig ve kupaların oynanarak tamamlanmasını istiyor

UEFA, üye ülkelerin federasyonlarıyla yaptığı toplantıda yerel liglerin ve kupa karşılaşmalarının oynanarak tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada futbol neredeyse dururken, UEFA kendisine üye olan 55 federasyonla bir toplantı yaptı.

UEFA, toplantının ardından resmi internet sitesinden Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada UEFA'ya üye 55 federasyonla video konferans yoluyla toplantı yapıldığı belirtilirken, federasyonlara yerel liglerin ve kupaların oynanarak tamamlanması yönünde tavsiyede bulunulduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili kararın ise perşembe günü UEFA'nın gerçekleştireceği yürütme kurulu toplantısının ardından ilan edileceği ifade edildi.