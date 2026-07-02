UEFA, yepyeni Dünya Kupası kuralını derhal iptal etti

BBC’nin haberine göre, UEFA, saha içindeki konuşmalar sırasında ağzı kapatma konusundaki çok tartışılan Dünya Kupası kuralını uygulamaktan vazgeçti. Bu yaz FIFA tarafından getirilen yeni kural, Dünya Kupası sırasında iki oyuncuya kırmızı kart gösterilmesine neden olmuştu, ancak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde geçerli olmayacak.

Dünya Kupası, dikkat çekici derecede yüksek sayıda kırmızı kartla damgasını vurdu. Ağzı kapatma kuralı, şimdiden iki dikkat çekici kırmızı kartla sonuçlandı. Paraguaylı Miguel Almirón, Türkiye’li bir rakiple yaşadığı sözlü tartışma sırasında ağzını kapattığı için sahadan atılan ilk oyuncu oldu. Daha sonra Ekvador’un Meksika’ya yenildiği maçta Piero Hincapié de aynı kaderi paylaştı.

Yeni FIFA yönergesinin nedeni Şubat ayında yaşanan bir olaydır. Benfica forveti Gianluca Prestianni, bir Şampiyonlar Ligi maçı sırasında Real Madrid oyuncusu Vinícius Júnior ile konuşurken tişörtünü ağzının önüne tutmuştu. Ardından Prestianni ırkçı ifadeler kullandığı iddiasıyla suçlandı, ancak UEFA’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda homofobik ifadeler nedeniyle altı maçlık bir ceza aldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu olayı Dünya Kupası kurallarını sıkılaştırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Dünya Futbol Federasyonu, bu sayede caydırıcı bir etki yaratmayı ve gizli hakaretlere veya ayrımcı sözlere daha kolay müdahale etmeyi umuyordu.

Ancak BBC’ye göre UEFA, bilinçli olarak farklı bir yaklaşımı tercih ediyor. Avrupa Futbol Federasyonu, değerlendirmeyi hakeme bırakıyor; hakem, her duruma göre ağzını kapatmanın sarı kart gerektiren sportmenlik dışı bir davranış olarak kabul edilip edilemeyeceğine karar verecek. Bununla birlikte, maç sonrası disiplin soruşturmaları da mümkün olmaya devam ediyor.

FIFA kuralına yönelik eleştiriler, diğer hususların yanı sıra tutarsızlığa odaklanıyor. Örneğin, İngiltere ile Gana arasındaki grup maçı sırasında Jude Bellingham, ağzını kapatarak Jordan Ayew ile konuşmasına rağmen ceza almadı.