Büyük futbol güçleri ile Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" arasındaki karşı karşıya gelmenin dozu tırmandı; nitekim Avrupa Futbol Birliği "UEFA" ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'deki muadili "CONCACAF", FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya resmi bir mektup göndererek, FIFA'nın nakit rezervlerinden 211 üye federasyonun her birine en az 10 milyon dolar dağıtılmasını talep etti.

Bu adım, yönetim kurumları arasında alevlenen açıklama savaşı ve çatışmanın en son perdesi olarak geliyor ve Infantino'nun geçtiğimiz günlerde ortaya attıktan sonra iptal etmek zorunda kaldığı özel yatırım teklifi "FIFA Kurumlar Projesi"ne doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor; söz konusu proje, Dünya Kupası dahil tüm turnuvaların ticari haklarını ve bilet haklarını yönetecek yeni bir şirket kurmayı ve bu şirketin hisselerinin yüzde 21'inin bir yatırım şirketine satılmasını hedefliyordu. Bu plan, ulusal federasyonların geniş çaplı reddi sonucunda sadece dört gün sonra rafa kaldırıldı.

"BBC Sport" ağı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile CONCACAF Başkanı Victor Montagliani tarafından imzalanan ortak mektubun bir kopyasını elde etti; mektupta, FIFA'nın (2023-2026) mali dönemini yaklaşık 6 milyar dolara ulaşan rezervlerle kapatma yolunda olduğu, bunun 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar gereken ihtiyaçları çok aşan bir tutar olduğu belirtildi.

İki federasyon, FIFA'dan (2027-2030) mali dönemi boyunca her ulusal federasyona, yalnızca altyapıya yatırım ve futbol oyununun geliştirilmesine yönlendirilmek üzere en az 10 milyon dolar sağlanmasını talep etti ve bu "rezervlerin istisnai olarak serbest bırakılması"nın FIFA'ya toplamda yaklaşık 2,11 milyar dolara mal olacağını ve bunun her zamanki dönemsel finansmana ek olacağını vurguladı.

Bu ikili hamle, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt'in Infantino'ya ve Genel Sekreter Mattias Grafström'e sert bir dille gönderdiği, iptal edilen yatırım projesiyle ilgili tüm belgelerin açıklanmasını talep ettiği ve ayrıca 15 Ekim'de yapılması planlanan kurul toplantısından önce, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un Dünya Kupası sırasındaki cezasının kaldırılmasına ilişkin FIFA kuruluna yazılı bir açıklama sunulmasını istediği mektubun gönderilmesinden bir gün sonra geldi.

Belirtmek gerekir ki Gianni Infantino, gelecek mart ayında dördüncü kez başkanlık için aday olmaya hazırlanıyor; rakiplerinin ve başkanlığa talip olanların alternatif bir aday gösterebilmeleri için tanınan süre ise gelecek 18 Kasım'da sona eriyor.

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