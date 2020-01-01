UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gönderecek?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne iki takımın gidebilmesi için ne gerekiyor?

, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebiliyor. Fakat son yıllarda kulüplerimizin Avrupa sahnesinde elde ettiği kötü sonuçlarla birlikte, 2019-20 sezonunu 11. sırada tamamladık. Bu nedenle, 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun gruplara direkt katılım hakkı olmayacak fakat bir istisna ile:

2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonunun, 2021-22 Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gidebilmesi için, o sezon Devler Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de turnuvaya katılım bileti alması gerekiyor. Bu durumda, 11. sıradaki ülkenin şampiyonu gruplara direkt gidiyor.

2022-23 sezonunu bekleyen tehlike

Türkiye, Ekim 2020 itibarıyla 'ya da geçilmiş ve sıralamada 12.'liğe gerilemiş durumda. Eğer 2020-21 sezonunu 12. sırada tamamlarsak, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız olmayacak.

Daha fazla takım

Avrupa'da 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında ve gruplarında ile temsil edilen Türkiye, kötü sonuçlar elde etmeye devam ederse arkasından gelen İskoçya ve 'ya da geçilebilir.

Takımların son 5 sezonda elde ettikleri puanlara göre oluşan sıralama şu şekilde:

Güncel UEFA Ülkeler Sıralaması

Sıralama Ülke 2020-21 sezonunda toplanan puan Toplam Puan (Son 5 sezon) Avrupa kupalarındaki takım sayısı 1. İspanya 2.928 81.283 7/7 2. İngiltere 2.928 79.140 7/7 3. İtalya 2.857 62.010 7/7 4. 2.785 61.141 6/7 5. 2.416 50.581 5/6 6. 2.000 40.949 3/5 7. 2.500 36.549 4/6 8. 2.400 32.900 4/5 9. 2.200 32.200 4/5 10. 2.300 31.425 4/5 11. Ukrayna 2.800 29.100 3/5 12. Türkiye 1.900 28.900 2/5 13. İskoçya 4.000 28.875 2/4 14. Danimarka 3.625 27.375 1/4

Not: Son olarak 12 Ekim 2020'de güncellenmiştir.