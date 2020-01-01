UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gönderecek?
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebiliyor. Fakat son yıllarda kulüplerimizin Avrupa sahnesinde elde ettiği kötü sonuçlarla birlikte, 2019-20 sezonunu 11. sırada tamamladık. Bu nedenle, 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun gruplara direkt katılım hakkı olmayacak fakat bir istisna ile:
2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonunun, 2021-22 Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gidebilmesi için, o sezon Devler Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de turnuvaya katılım bileti alması gerekiyor. Bu durumda, 11. sıradaki ülkenin şampiyonu gruplara direkt gidiyor.
2022-23 sezonunu bekleyen tehlike
Türkiye, Ekim 2020 itibarıyla Ukrayna'ya da geçilmiş ve sıralamada 12.'liğe gerilemiş durumda. Eğer 2020-21 sezonunu 12. sırada tamamlarsak, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız olmayacak.
Avrupa'da 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Başakşehir ve Avrupa Ligi gruplarında Sivasspor ile temsil edilen Türkiye, kötü sonuçlar elde etmeye devam ederse arkasından gelen İskoçya ve Danimarka'ya da geçilebilir.
Takımların son 5 sezonda elde ettikleri puanlara göre oluşan sıralama şu şekilde:
Güncel UEFA Ülkeler Sıralaması
|Sıralama
|
Ülke
|2020-21 sezonunda toplanan puan
|Toplam Puan (Son 5 sezon)
|Avrupa kupalarındaki takım sayısı
|1.
|
İspanya
|2.928
|81.283
|7/7
|2.
|
İngiltere
|2.928
|79.140
|7/7
|3.
|
İtalya
|2.857
|62.010
|7/7
|4.
|2.785
|61.141
|6/7
|5.
|2.416
|50.581
|5/6
|6.
|2.000
|40.949
|3/5
|7.
|2.500
|36.549
|4/6
|8.
|2.400
|32.900
|4/5
|9.
|2.200
|32.200
|4/5
|10.
|2.300
|31.425
|4/5
|11.
|
Ukrayna
|2.800
|29.100
|3/5
|12.
|
Türkiye
|1.900
|28.900
|2/5
|
13.
|İskoçya
|4.000
|28.875
|2/4
|
14.
|Danimarka
|3.625
|27.375
|1/4
Not: Son olarak 12 Ekim 2020'de güncellenmiştir.