UEFA toplantısından çıkan kararlar açıklandı

UEFA Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından yerel liglerde maçların tamamlanmasını talep etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin akıbetinin belirlenmesi adına UEFA Yönetim Kurulu, videokonferans yoluyla toplantı yaptı.

Toplantının ardından UEFA'nın resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Ağustos ayında oynanacak UEFA organizasyonlarına ait maçlar başlamadan önce yerel liglerde sezonların tamamlanması istendi.

Daha fazla takım

UEFA Yönetim Kurulu ayrıca Avrupa'daki liglerin devam etmesini istediğini ama bu işlemi gerçekleştirirken en iyi sağlık koşullarının sağlanmasının birinci öncelikleri olduğunu belirtti.

Toplantıdan çıkan kararlar şu şekilde oluştu:

- Yerel ligler, spor faaliyetlerinin devam edebilmesi için uygun bir zemin sağlanması halinde tamamlanmalı. Aksi halde kulüpler uzun vadede büyük ekonomik sorunlarla karşılaşabilir.

- Yerel federasyonlar, liglerin başlaması için uygun ortamın oluşmaması halinde bir sonraki sezon Avrupa kupalarına katılacak takımları belirleyebilir.

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- UEFA, yerel federasyonların Avrupa kupalarına katılacak takımları seçerken objektiflik ve şeffaflık ilkelerinden uzak kararlar vermesi halinde seçilen kulüpleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.

- Salgın sebebiyle 2021'e ertelenen EURO 2020 aynı isimle oynanacak.

- Kurulun bir sonraki toplantısı 27 Mayıs 2020'de yapılacak.