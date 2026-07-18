UEFA, tartışmalı yeni Dünya Kupası kuralını hemen geri çekti

UEFA, FIFA’nın simülasyonlarla ilgili güncellenmiş VAR kurallarını benimsemiyor. Bu nedenle, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere Avrupa turnuvalarında video hakemler, simülasyon nedeniyle sarı kartın doğru oyuncuya verilmesi için müdahale edemeyecek.

Tartışma, FIFA’nın VAR protokolüne ilişkin revize edilmiş bir yorum uyguladığı Kulüpler Dünya Kupası sırasında ortaya çıktı. Buna göre, simülasyon nedeniyle verilen sarı kartta “kişi karışıklığı” söz konusu olduğunda video hakem müdahale edebiliyordu.

Bu durum ilk kez ev sahibi ABD’nin açılış maçında yaşandı. Hakem Danny Makkelie, VAR’ın tavsiyesi üzerine Tim Ream’e gösterdiği sarı kartı geri aldı ve bunun yerine Miguel Almirón’a simülasyon nedeniyle ikinci sarı kartını gösterdi.

Maçın ardından FIFA, bu kararın kurallara tamamen uygun olduğunu doğruladı. Uluslararası Futbol Kuralları Komitesi (IFAB), VAR protokolünü değiştirmiş ve bu sayede bu tür bir durumun “kişi karışıklığı” olarak değerlendirilebilmesini sağlamıştı. Bu, ancak hakemin ilk etapta bir faul nedeniyle sarı veya kırmızı kart gösterdiği durumlarda mümkündür.

Turnuvanın ilerleyen aşamalarında benzer bir olay daha yaşandı. İsviçre ile Arjantin arasındaki çeyrek final maçında Leandro Paredes’e gösterilen sarı kart iptal edildi; bunun üzerine Breel Embolo, simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını aldı.

FIFA’nın yeni uygulama şekli pek çok tartışmaya yol açtı. Eleştirmenler, bu tür durumlarda VAR’ın neden müdahale edebildiğini, oysa diğer faullerdeki benzer hataların düzeltilemediğini sorguladılar.

UEFA bu itirazları değerlendirdi ve değiştirilen yorumu benimsememe kararı aldı. Avrupa Futbol Federasyonu, mevcut VAR kurallarına sadık kalmaya devam ediyor ve bu konuda video hakeminin uygulama alanını genişletmek için bir neden görmüyor.

Bu, kulüpler arası Dünya Kupası sırasında uygulanan ve tartışmalara yol açan VAR müdahalelerinin şimdilik Avrupa turnuvalarında yer almayacağı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere UEFA bünyesindeki liglerde mevcut uygulama değişmeden devam edecek.