UEFA, sert bir açıklamada Gianni Infantino’ya sert bir şekilde yüklendi

UEFA, FIFA’ya sert bir tepki gösterdi. Avrupa Futbol Federasyonu, Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi kararını hayretle karşıladı.

Pazar akşamı FIFA, ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçta (2-0) kırmızı kart gören Balogun’un, Belçika ile oynanacak sekizinci final maçında cezalı olmayacağını ani bir açıklamayla duyurdu.

Gazeteci Ben Jacobs ve The New York Times’a göre bu karar, Başkan Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yaptığı bir telefon görüşmesinin sonucuydu.

UEFA açıklamasına şöyle başlıyor: “Pazar günü, oyuncu Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir maçlık otomatik cezasını bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alma kararı, tüm sınırları aşıyor.”

“Futbol, diğer tüm sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açık olabilir. Ancak bu durumda öyle değil.”

“Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik ceza, takdir yetkisine bağlı bir karar değildir ve yetkili bir makamın kararını gerektirmez. Bu, tüzüklerde yer alan ve hiçbir istisna kabul edilemeyen bir ilkedir; hele ki turnuvanın ortasında, aynı durumda bulunan ve cezalarını tamamlamış birçok başka oyuncunun olduğu bir durumda,” diye devam ediyor UEFA.

“Kuralların kesinliği, bunları uygulamakla yükümlü olanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir turnuvanın güvenilirliği sarsılır.”

“Ayrıca, böyle bir karar devam eden turnuva için bir emsal teşkil eder; bu da benzer durumların artık aynı şekilde ele alınması gerektiği anlamına gelir ve bu da turnuva için sakıncalıdır,” diye devam ediyor Avrupa futbol federasyonu.

“Futbol, muhteşem bir spor olması ve her yerde aynı kurallarla oynanması nedeniyle dünyanın en sevilen sporudur. Bir turnuva asla tamamen kendi başına değildir ve Dünya Kupası söz konusu olduğunda, sporun tamamı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir.”

“Böylesine eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve haksız bir karara şaşkınlığımızı dile getiriyoruz.”











