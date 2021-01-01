Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı belli oldu

UEFA Yönetim Kurulu, 36 takımın yer alacağı yeni Şampiyonlar Ligi formatını duyurdu.

UEFA İcra Komitesi, 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere kulüp müsabakaları için yeni format açıkladı. Bu yeni format oy birliğiyle desteklendi.

Yeni format nasıl olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılarak dört kategoriye ayrılacak. Grup aşamalarının olmayacağı yeni sistemde takımlar 10 rakiple karşılaşacak. Her takım beş iç saha, beş de deplasman maçı oynayacak.

Lig sonunda puan sıralamasının ilk sekiz sırasına yer alan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek. Dokuzuncu ve 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.

Benzer format, UEFA Avrupa Ligi (lig aşamasında sekiz maç) ve UEFA Konferans Ligi (lig aşamasında altı maç) için de uygulanacak.

Ply-off maçlarını kaybeden takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son 16 turundan sonra ise klasik Şampiyonlar Ligi formatıyla turnuva devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında iki takım özel davetle turnuvada yer alacak. Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanamamış ancak, önemli başarılara imza atmış olan takımlar özel kontenjandan yararlanacak.

Yeni formatta da Şampiyonlar Ligi finali dışındaki tüm maçlar, yerel liglerin takvimine göre hafta arasında oynanmaya devam edecek.

Aleksander Ceferin neler söyledi?

UEFA Başkanı Ceferin, yeni formatın Avrupa'daki herhangi bir takımın Şampiyonlar Ligi hayalini canlı tutacağının altını çizdi.

"Futbol, kıtamızda paylaşılan değerler, gelenekler ve duygularla zenginleştirilmiş sosyal ve kültürel bir hazinedir. UEFA'nın görevi ise bu mirası korumaktır.

"Son iki yılda teklifimizin oybirliğiyle desteklenmesine yol açan kapsamlı bir istişare sürecimiz oldu. Yaptığımız reformların hedefine ulaştına inanıyoruz."