UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri: Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih ve dahası

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olurken Real Madrid, Atletico Madrid'le Bayern Münih de Bayer Leverkusen ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 36 takımlı lig formatı ilk kez uygulanırken ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmiş ve diğer kalan takımlar da son 16 turu biletini almak için play-off oynamıştı.

Son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken rakipleri belirlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi de gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yoldaki eşleşmeler belli oldu.

Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool ve diğer takımların rakibi kim oldu? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için kura çekimi yapıldı ve son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

PSG - Liverpool

Club Brugge - Aston Villa

Real Madrid - Atletico Madrid

PSV - Arsenal

Feyenoord - Inter

Bayern Münih - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Lille

Benfica - Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu 4-5 Mart ve 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Son 16 turunun ardından 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan'daki maçlarla çeyrek final tamamlanacak. Turnuvada yarı final etabı 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Dev finale 31 Mayıs'ta Münih ev sahipliği yapacak.