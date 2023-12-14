UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun grup aşaması tamamlandı ve gözler şimdi son 16 turuna çevrildi. Gruptan çıkan 16 takım, çeyrek final için mücadele edecek. Peki eşleşmeler ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 18 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

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Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.