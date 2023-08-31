UEFA Şampiyonlar Ligi grupları: 2023-24 sezonu kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

GOAL
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Şampiyonlar LigiReal MadridMan City

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu grup aşaması ilgili bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Heyecan verici bir transfer sezonu ve ön elemelerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları bizi bekliyor.

Avrupa'nın en iyi ligindeki en büyük kulüpler, kıtanın en büyüğü olmak için büyük mücadele verecek. Bu yol 31 Ağustos 2023'te yapılacak kura çekimiyle başlayacak.

Peki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Torbalar nasıl? GOAL Türkiye ile birlikte bilmemiz gereken her şeye bakalım.

Haberin devamı aşağıda

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi ne zaman ve nerede?

Tarih:

31 Ağustos, 2023

Saat:

TSİ 20:00

Yer:

Grimaldi Forum, Monaco

2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü, saat 20.00'da Monaco'da gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları nasıl, hangi takımlar olacak?

Birinci Torba

İkinci Torba

Üçüncü Torba

Dördüncü Torba

Manchester City

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Real Sociedad

Sevilla

Manchester United

Salzburg

Galatasaray

Barcelona

Inter Milan

AC Milan

Celtic

Napoli

Borussia Dortmund

Braga

Newcastle United

Bayern Munich

Atletico Madrid

Lazio

Union Berlin

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

Red Star Belgrade

Lens

Benfica

Porto

PSV

Antwerp

Feyenoord

Arsenal

FC Copenhagen

Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü, saat 20.00'da EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Ancak kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak izleyebileceksiniz. UEFA'nın resmi internet sitesine geçmek için bu linki tıklayın.

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