UEFA Şampiyonlar Ligi grupları: 2023-24 sezonu kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Heyecan verici bir transfer sezonu ve ön elemelerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları bizi bekliyor.
Avrupa'nın en iyi ligindeki en büyük kulüpler, kıtanın en büyüğü olmak için büyük mücadele verecek. Bu yol 31 Ağustos 2023'te yapılacak kura çekimiyle başlayacak.
Peki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Torbalar nasıl? GOAL Türkiye ile birlikte bilmemiz gereken her şeye bakalım.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi ne zaman ve nerede?
Tarih:
31 Ağustos, 2023
Saat:
TSİ 20:00
Yer:
Grimaldi Forum, Monaco
2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü, saat 20.00'da Monaco'da gerçekleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları nasıl, hangi takımlar olacak?
Birinci Torba
İkinci Torba
Üçüncü Torba
Dördüncü Torba
Manchester City
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Real Sociedad
Sevilla
Manchester United
Salzburg
Galatasaray
Barcelona
Inter Milan
AC Milan
Celtic
Napoli
Borussia Dortmund
Braga
Newcastle United
Bayern Munich
Atletico Madrid
Lazio
Union Berlin
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Red Star Belgrade
Lens
Benfica
Porto
PSV
Antwerp
Feyenoord
Arsenal
FC Copenhagen
|Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü, saat 20.00'da EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Ancak kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak izleyebileceksiniz. UEFA'nın resmi internet sitesine geçmek için bu linki tıklayın.