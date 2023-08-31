UEFA Şampiyonlar Ligi grupları: 2023-24 sezonu kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu grup aşaması ilgili bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Heyecan verici bir transfer sezonu ve ön elemelerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları bizi bekliyor.

Avrupa'nın en iyi ligindeki en büyük kulüpler, kıtanın en büyüğü olmak için büyük mücadele verecek. Bu yol 31 Ağustos 2023'te yapılacak kura çekimiyle başlayacak.

Peki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Torbalar nasıl? GOAL Türkiye ile birlikte bilmemiz gereken her şeye bakalım.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi ne zaman ve nerede?

Tarih: 31 Ağustos, 2023 Saat: TSİ 20:00 Yer: Grimaldi Forum, Monaco

2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü, saat 20.00'da Monaco'da gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları nasıl, hangi takımlar olacak?

Birinci Torba İkinci Torba Üçüncü Torba Dördüncü Torba Manchester City Real Madrid Shakhtar Donetsk Real Sociedad Sevilla Manchester United Salzburg Galatasaray Barcelona Inter Milan AC Milan Celtic Napoli Borussia Dortmund Braga Newcastle United Bayern Munich Atletico Madrid Lazio Union Berlin Paris Saint-Germain RB Leipzig Red Star Belgrade Lens Benfica Porto PSV Antwerp Feyenoord Arsenal FC Copenhagen Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü, saat 20.00'da EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Ancak kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak izleyebileceksiniz. UEFA'nın resmi internet sitesine geçmek için bu linki tıklayın.