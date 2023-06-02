UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakem Szymon Marciniak kim? UEFA onu görevden almayı neden düşündü?

Türkiye'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Szymon Marciniak hakkında bilmeniz gereken her şey.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ancak finalin hakemi Marciniak'ın aşırı sağcı bir politikacı tarafından düzenlenen bir etkinlikte açılış konuşmacısı olduğu iddia edildi. UEFA'nın onu görevden alabileceğine dair bazı söylentiler vardı.

GOAL Türkiye ile tüm yaşananlara ve UEFA'nın Marciniak'ı neden görevden almayı düşündüğüne göz atacağız.

Szymon Marciniak kimdir?

İsim Szymon Marciniak Doğum tarihi 7 Ocak 1981 Doğum yeri Plock, Polonya

Szymon Marciniak'ın hakem ekibinde kimler var?

Marciniak'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki yardımcıları Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Istvan Kovacs da dördüncü hakem olarak görev yapacak. Tomasz Kwiatkowsi, VAR hakemi olarak görevlendirilirken ona Bartosz Frankowski ve Marco Fritz yardım edecek.

Szymon Marciniak hangi maçlarda hakemlik yaptı?

Tarih Maç Turnuva Özet 17 Mayıs 2023 Manchester City 4-0 Real Madrid (5-1 toplam) UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali 5 sarı kart çıktı 18 Nisan 2023 Napoli 1-1 AC Milan (1-2 toplam) UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 4 sarı kart çıktı 14 Mart 2023 Porto 0-0 Inter Milan (0-1 toplam) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 5 sarı, 1 kırmızı kart çıktı 18 Aralık 2022 Arjantin 3-3 Fransa (4-2 penaltılar) Dünya Kupası final 8 sarı kart çıktı 3 Aralık 2022 Arjantin 2-1 Avustralya Dünya Kupası son 16 turu 2 sarı kart çıktı

UEFA, Szymon Marciniak'ı görevden almayı neden düşündü?

Szymon Marciniak'ın aşırı sağcı bir politikacı tarafından düzenlenen bir etkinlikte açılış konuşmacısı olduğu söyleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Szymon Marciniak, Sławomir Mentzen tarafından Pazartesi günü Polonya'da düzenlenen Everest isimli bir etkinlikte konuşma yaptı. Konfederasyon partisinin lideri Mentzen, 'Yahudilere, eşcinsellere, kürtaja, vergilendirmeye ve Avrupa Birliği'ne karşıyız' siyasi sloganını atmasıyla tanınıyor. Mentzen ayrıca 2021 yılında da 'Black Lives Matter' hareketine karşı olduğunu vurgulayan ve bununla alay eden bira üretmişti.

UEFA'nın konu ile alakalı açıklaması ise şu şekilde: "Szymon Marciniak hakkındaki iddiaların farkındayız ve acil olarak açıklama bekliyoruz. UEFA ve tüm futbol camiası, söz konusu grubun öne sürdüğü 'değerleri' asla savunmuyor. Tüm deliller incelendikten sonra yarın bir açıklama daha yapılacak."

Szymon Marciniak ne söyledi?

Szymon Marciniak ise UEFA'nın resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, "Söz konusu olayın bağlantılarından habersizdim. Bu gerçeğin farkında olsaydım kesinlik bu daveti reddederdim." dedi ve özür diledi.