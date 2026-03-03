UEFA Şampiyonlar Ligi 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: Eleme bilgileri, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Şampiyonlar Ligi, gergin bir eleme turunun ardından Avrupa'nın elit takımlarını bir araya getiren 16 turu ile bu Mart ayında en heyecanlı aşamasına giriyor.

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Newcastle gibi ağır toplar, Arsenal, Manchester City ve Liverpool gibi devlerle birlikte kupayı kazanmak için mücadele edecekleri yerlerini başarıyla garantilediler.

İlk maçlar 10-11 Mart'ta, belirleyici rövanş maçları ise 17-18 Mart'ta oynanacak. Budapeşte'deki finale giden yol netleşirken, her gol hayati önem taşıyor. Taraftarlar, dünyanın en ikonik stadyumlarında bu heyecanı canlı olarak izleyebilecek.

Bu heyecanı yerinde yaşamak istiyorsanız, GOAL yaklaşan maçlar ve biletleri nasıl alabileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

Not: Aşağıdaki programda, maçların başlama saatleri önce GMT, ardından ev sahibi takımın yerel saati ile gösterilmektedir.

Tarih Maç Yer Bilet 10 Mart Salı Galatasaray - Liverpool (17:45) RAMS Park (İstanbul) Bilet Atalanta - Bayern Münih (20:00) Gewiss Stadyumu (Bergamo) Bilet Atletico Madrid - Tottenham (20:00) Metropolitano Stadyumu (Madrid) Bilet Newcastle - Barcelona (20:00) St James' Park (Newcastle) Bilet 11 Mart Çar Bayer Leverkusen - Arsenal (17:45) BayArena (Leverkusen) Bilet Bodø/Glimt - Sporting CP (20:00) Aspmyra Stadion (Bodø) Bilet PSG - Chelsea (20:00) Parc des Princes (Paris) Bilet Real Madrid - Man City (20:00) Santiago Bernabéu (Madrid) Bilet 17 Mart Salı Sporting CP - Bodø/Glimt (17:45) Estádio José Alvalade (Lizbon) Bilet Arsenal - Bayer Leverkusen (20:00) Emirates Stadyumu (Londra) Bilet Chelsea - PSG (20:00) Stamford Bridge (Londra) Bilet Man City - Real Madrid (20:00) Etihad Stadyumu (Manchester) Bilet 18 Mart Çar Barcelona - Newcastle (17:45) Estadi Olímpic Lluís Companys Bilet Bayern Münih - Atalanta (20:00) Allianz Arena (Münih) Bilet Liverpool - Galatasaray (20:00) Anfield (Liverpool) Bilet Tottenham - Atletico Madrid (20:00) Tottenham Hotspur Stadyumu Bilet

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026 takvimi nedir?

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi eleme turları Haziran ortasında başladı. Yani turnuva toplamda yaklaşık on iki ay sürecek ve final maçı Mayıs sonunda Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Kalan turların tarihleri şöyle:

20-21 Ocak: Lig Aşaması (7. Maç Günü)

28 Ocak: Lig Aşaması (8. Maç Günü)

17-18 Şubat: Eleme turu play-off'ları (1. maç)

24-25 Şubat: Eleme aşaması play-off'ları (2. maç)

10-11 Mart: Son 16 Turu (1. maç)

17-18 Mart: Son 16 Turu (2. Maç)

7-8 Nisan: Çeyrek finaller (1. maç)

14-15 Nisan: Çeyrek finaller (2. maç)

28-29 Nisan: Yarı final (1. maç)

5-6 Mayıs: Yarı finaller (2. maç)

30 Mayıs: Final

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasına katılan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır. Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletlerinizi oradan satın almalısınız.

Resmi kulüp portalları, taraftarların Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almaları için en güvenli yol olsa da, maçlara katılmak isteyenler, son dakika biletleri alabilmek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin katıldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın aşaması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in oynadığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için oynanan bir lig maçı maçından çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların bilet fiyatları artabilir.

Mevcudiyet ve fiyatlar hakkında ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin. StubHub gibi ikincil satış sitelerinde biletler şu anda 60 €'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.