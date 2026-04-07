UEFA, Real Madrid-Bayern Münih maçının en iyi oyuncusunu seçti

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bu Salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmanın "Maçın Adamı" ödülünü kazanan ismi açıkladı.

Bayern Münih, Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 2-1 galip gelerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.

41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane Bayern Münih'in gollerini atarken, 74. dakikada Kylian Mbappé Real Madrid'in tek golünü kaydetti.

UEFA, Bayern Münih'in kaptanı ve deneyimli Alman kaleci Manuel Neuer'i maçın adamı seçti. Neuer, özellikle Mbappé ve Vinícius Júnior ikilisinin Real Madrid oyuncularının birçok net gol fırsatını kurtardı.

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Manuel Neuer, maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı. UEFA Teknik Gözlemci Grubu, 'Kritik anlarda büyük bir soğukkanlılık gösterdi, çok önemli kurtarışlar yaptı ve bire bir mücadelelerde üstün bir performans sergiledi' dedi."

Neuer, Avrupa kulüp turnuvalarında tarih boyunca en çok forma giyen oyuncular listesinde 167 maçla Gianluigi Buffon, Lionel Messi ve Thomas Müller ile eşit olarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Neuer, sekizinci sıradaki Robert Lewandowski'nin rekoruna ulaşmak için iki maça daha ihtiyaç duyarken, Cristiano Ronaldo 197 maçla listenin başında yer alıyor.

İkinci maçın önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacağı ve bu maçın galibinin Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacağı belirtiliyor.

