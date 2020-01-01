UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde iki futbolcusunun testi pozitif çıkan Kosova'nın Drita takımı hükmen mağlup olarak elendi.

UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde temsilcisi Linfield ile Drita arasında dün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi.

Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.

Drita'nın iki futbolcusunun testinin pozitif çıkması üzerine tüm takım karantinaya alınmıştı.