Avrupa futbolunun en üst düzey yönetim organı UEFA'nın bu sezon yürürlüğe soktuğu Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Arnavutluk'un başkent Tiran'da oynanacak final yolu da netleşmiş oldu.

Yapılan kura çekiminin ardından son sekiz takımın eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bodo/Glimt-Roma

Feyenoord-Slavia Prag

Marsilya-PAOK

Leicester-PSV

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu

Avrupa Ligi Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da oynanacak ve rövanş maçları ​​bir hafta sonra yapılacak.

Yarı finaller için kura çekimi de yapıldı ve Arnavutluk'un başkentine giden yol belirlendi.

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, turu geçmesi halinde Bodo-Roma eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Öte yandan bir diğer temsilcimiz Cengiz Ünder'in takımı Fransız ekibi Marsilya, PAOK eşleşmesinden galip çıkarsa Feyenord-Slavia Prag tarafından gelecek rakibini bekleyecek.

Final yoluna bakıldığında Altınordu'dan çıkan iki milli oyuncumuz Tiran'da rakip olarak kupa mücadelesi verebilir.

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