UEFA isyanını ilan etti: Avrupa, “FIFA’nın Messi’ye verdiği hediyeyi” reddediyor

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlilerine, 2026 Dünya Kupası’nda halihazırda uygulanan ve tartışmalara yol açan mekanizmayı kesin bir şekilde reddederek, “oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi” kuralı kapsamında rol yapma veya hileyi dikkate almamaları yönünde kesin talimatlar verdi.

İngiliz Yayın Kurumu BBC'nin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (IFAB) Konseyi bu yaz VAR teknolojisinde değişiklikler yaptı; bu değişiklikler, hakemin faulü yapan oyuncuyu kesin olarak tespit edememesi durumunda sarı kartın kırmızı karta dönüştürülmesine izin veriyor.

Bu kural, devam eden Dünya Kupası’nda iki kez uygulandı. İlki, rol yapma gerekçesiyle Amerikalı Tim Ream’e gösterilen sarı kartın Paragvaylı Miguel Almirón’a aktarılmasıydı; ancak en tartışmalı durum, İsviçre ile Arjantin arasındaki çeyrek final maçında yaşandı.

İsviçreli forvet Breel Embolo, 72. dakikada VAR müdahalesi sonucunda oyundan atıldı. Her ne kadar sert müdahalesi nedeniyle ilk sarı kartı Arjantinli Leandro Paredes almış olsa da, tekrar incelemesi Embolo’nun teması başlattığını ortaya çıkardı ve Embolo ikinci sarı kartını alarak oyundan atıldı.

Karar, İsviçre’nin beraberlik golünü atmasından sadece 5 dakika sonra verildi; bu kritik an, maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve İsviçre’nin 10 kişi kalmasının ardından maç, uzatmalarda Arjantin’in 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

UEFA’nın bu kararı, “VAR”ın yetkilerinin bu şekilde genişletilmesini açıkça reddetme niteliğinde. Bu kuralın uygulanmasının, geniş çaplı tartışmalara yol açacak ve Avrupa turnuvalarındaki maçların akışını olumsuz etkileyecek aşırı hakem müdahalelerine kapı açabileceği endişeleri var.