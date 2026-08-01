UEFA, Infantino'yu görevden almak için harekete geçti: Yerine 3 aday

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun geleceği, kısmen özel yatırım fonları tarafından finanse edilecek yeni bir ticari kuruluş oluşturmayı amaçlayan ve her üye federasyona katılım karşılığında 40 milyon dolar verilmesini öngören "FIFA Forward Enterprise" projesinden geri adım atmasının ardından giderek daha fazla soru işareti altında kaldı.

talkSPORT ağının haberine göre, Infantino'nun geri adımı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) proje ilerlerse FIFA turnuvalarını boykot etmekle tehdit etmesinin ardından, projenin "bölünmeler yarattığını" kabul etmesiyle geldi.

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Rapor, Infantino'nun 48 saat içinde yatırımcı Joshua Kushner ve JP Morgan bankasının desteğini de kaybettiğine dikkat çekerken, FIFA baş danışmanı Carlos Cordeiro'nun istifa ettiğini, operasyonlardan sorumlu icra direktörü Kevin Lamour'un ise FIFA başkanını "çalışanları kandırmakla" suçladığını belirtti.

Öte yandan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Infantino'ya yazılı destek veren ve sayısının 40 federasyonu aştığı düşünülen Avrupa federasyonlarından bu desteği geri çekmelerini isteme olasılığını değerlendiriyor.

Ayrıca İngiltere Futbol Federasyonu (FA) içindeki üst düzey yetkililer, kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla konuşarak, federasyonun "küresel oyunun 211 üye federasyonun tamamına hizmet edecek şekilde uzun vadede şeffaf biçimde yönetilmesini sağlamak için FIFA'nın liderliği ve yönetişimi konusunda kapsamlı ve titiz bir gözden geçirme yapılması" çağrısında bulunduğu bir açıklama yayımlamasının ardından, Infantino'ya verdikleri resmi desteği geri çekme olasılığını da tartıştı.

Rapor, Almanya Federasyonu'nun Infantino'nun yeniden seçilmesine hâlâ karşı çıktığını, Norveç, Polonya, Fransa, İsveç, Belçika, Kanada, Meksika ve Ürdün federasyonlarının ise tutumlarını belirlemek için toplantılar yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Infantino'yu devirmek için güçlü bir eğilim

FIFA başkanlık seçimlerine gelince, talkSPORT raporu, UEFA içinde Infantino'nun 2027 seçimlerinde yeniden aday olmasına izin vermemeye ya da en azından yarışa girmesi halinde onu yenmek için çalışmaya yönelik güçlü bir eğilim bulunduğuna dikkat çekti.

UEFA 55 oya sahipken, herhangi bir adayın ikinci turda kazanması için 106 oya ihtiyacı var; ilk turda kazanmak ise üçte iki çoğunluk, yani 141 oy gerektiriyor.

Rapor, CONCACAF Başkanı Kanadalı Victor Montagliani'nin FIFA başkanlığına ulaşma hedefleri taşıdığını belirtti ve kendisine yakın bir kaynağa dayanarak şu ifadeleri aktardı: "Her zaman gelecek yıl CONCACAF'ta yeniden seçilmeye odaklandı. İlginç olan şu ki, CONCACAF ve UEFA oyları birlikte (96 oy) FIFA başkanlığını kazanmak için yalnızca 10 ek oya ihtiyaç duyuyor."

UEFA federasyonlarından bazıları, Paris Saint-Germain başkanına yakın bir kaynağın seçime girmek için "hiçbir hırsı bulunmadığını" teyit etmesine rağmen, Nasser Al-Khelaifi'nin FIFA başkanlığına adaylığını destekliyor. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ise Infantino'nun yerine geçmek için güçlü şekilde öne sürülen isimlerden biri olarak görülüyor.