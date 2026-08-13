UEFA, Infantino'yu devirmekte kararlı: FIFA başkanlığı için iki Arap aday

Basın raporları bugün perşembe günü, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın başkanı Gianni Infantino ile yaşanan anlaşmazlıkların tırmandığı bir ortamda, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA'nın FIFA'nın liderliğinde ve yönetiminde değişiklik yapmak için attığı güçlü adımları ortaya çıkardı.

"talkSPORT" ağı, Avrupa futbolunun üst düzey yetkililerinin dün çarşamba günü oynanan UEFA Süper Kupa maçından önce (Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 yendi) Avusturya'nın Salzburg kentinde toplantılar gerçekleştirdiğini aktardı.

Toplantılar, FIFA krizini ve liderliğinin geleceğini görüşmek üzere UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile birlikte Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe'nin katılımıyla düzenlendi.

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Rapora göre Ceferin, olumlu ve yapıcı olarak nitelenen görüşmeler sırasında FIFA'da liderliğin ve yönetimin değişmesi gerektiğinin altını çizdi. UEFA, FIFA Forward Enterprise projesinin başarısızlığı nedeniyle Infantino'nun hesap vermesi konusunda ısrarcı olurken, onun istifasından ya da önümüzdeki mart ayında yapılacak seçimlerdeki adaylığını geri çekmesinden daha azını kabul etmiyor.

"talkSPORT", Ceferin'in Infantino'ya güvenoyu verilmemesi için bir girişime öncülük etmeye hazır olduğunu belirtti; bu, olağanüstü bir oylamanın devreye girmesi için 43 üye federasyonun desteğine ihtiyaç duyulan ve FIFA turnuvalarını boykot etmekten daha uygulanabilir bir seçenek olarak görülen bir adım.

UEFA ayrıca Infantino'ya rakip olacak adayları desteklemeyi de değerlendiriyor; bunların başında CONCACAF Başkanı Kanadalı Victor Montagliani ile Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Bahreynli Salman bin İbrahim el-Halife geliyor. Katarlı Nasser Al-Khelaifi ise olası bir seçenek olarak görülüyor, ancak Paris Saint-Germain başkanı olarak mevcut görevinden memnun olduğunu vurguladı.

UEFA, şimdiye dek resmî ya da toplu olarak herhangi bir adayı desteklemedi.

850'den fazla kulübü temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği "EFC", kulüplere dünya futbolunun yönetiminde daha büyük bir rol verilmesi talepleriyle birlikte, mevcut girişimlerde UEFA'nın başlıca müttefiki konumunda.

Motsepe'nin tutumu

Patrice Motsepe'nin UEFA Süper Kupa'daki varlığı dikkat çekiciydi; kaynaklar, ziyaretinin yalnızca Afrikalı Somalili hakem Omar Artan'ı desteklemek için olmadığını, aynı zamanda Infantino'nun geleceğinin görüşülmesini de kapsadığını ortaya çıkardı.

Motsepe, "Sky" ağına yaptığı açıklamada, FIFA başkanının kaderinin belirlenmesinin seçimlere bırakılması gerektiğini söyledi ve ona doğrudan destek verdiğini açıklamadan şunları ekledi: "Onu uzaklaştırmak istiyorsanız, seçimlere gidin. Bırakın 211 üye federasyon karar versin."

Infantino'ya karşı adaylık için 18 kasım olarak belirlenen son başvuru tarihi, öncesinde bir güvensizlik oylamasının devreye girme ihtimaline kıyasla şu an için daha az önem taşıyor; Ceferin ise Infantino'nun gönüllü olarak çekilmesini umuyor.

Rapora göre UEFA'nın talepleri Infantino'nun ayrılmasıyla sınırlı kalmıyor; makamın yetkilerini azaltmak için dönüşümlü başkanlar bulundurulması fikrinin araştırılması ya da başkan unvanının kaldırılıp yerine bir yönetim kurulu başkanı getirilmesi, bunun yanında denetim ve dengeleri güçlendirmek için birden fazla başkan yardımcısının atanması gibi FIFA başkanlığı makamının kendisinin yeniden yapılandırılmasına kadar uzanıyor.

UEFA ayrıca FIFA'nın ticari, operasyonel ve düzenleyici kollarının birbirinden ayrılmasını istiyor; buna karşılık Infantino, bunları yarı özelleştirilmiş bir bağlı şirket altında birleştirme eğiliminde.