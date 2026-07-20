UEFA, FIFA ile çatışma rotasına girdi ve boykot kararı aldı

The Times’ın haberine göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finaline kasten katılmadı. UEFA’nın bu yokluğu, Avrupa Futbol Federasyonu ile FIFA arasında tırmanan gerginliklerle bağlantılı.

Boykotun başlıca nedeni, ABD ile Belçika arasındaki sekizinci final maçı öncesinde Folarin Balogun'la ilgili yaşanan tartışma. AS Monaco'da forma giyen Amerikalı forvet, Bosna-Hersek'e karşı 2-0 kazanılan maçta Tarik Muharemovic'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmüş ve bu nedenle Belçika maçı için otomatik olarak cezalandırılmış gibi görünüyordu.

Ancak Balogun sahaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile şahsen temasa geçtiğini doğruladı; bunun üzerine dünya futbol federasyonu, FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca cezayı on iki ay süreyle askıya almaya karar verdi.

FIFA, 5 Temmuz’da yaptığı resmi açıklamada bu kararı açıkladı. Açıklamada, Balogun’un bir yıl içinde benzer bir faul yapması halinde, olası yeni bir cezaya halel getirmeksizin, bu cezanın yürürlüğe gireceği belirtildi.

Belçika Futbol Federasyonu bu karara itiraz etti, ancak itirazı reddedildi. Bu gelişme, dünya çapında taraftarlar, oyuncular ve yorumcular tarafından şiddetli eleştirilere yol açtı.

UEFA, FIFA’nın kararına son derece sert tepki gösterdi. Avrupa Futbol Federasyonu, bu kararı “anlaşılmaz ve haksız” olarak nitelendirdi ve dünya futbol federasyonunun, UEFA’ya göre yoruma açık olmayan otomatik men kuralından saparak bir “kırmızı çizgiyi” aştığını belirtti.

UEFA’ya göre, bu tür temel kurallardan sapmak, turnuvanın bütünlüğünü ve güvenilirliğini tehdit ediyor. Federasyon ayrıca, bu durumun bir emsal teşkil ettiğini ve aynı turnuva sırasında benzer durumların da aynı şekilde ele alınması gerekeceğini belirtti.

The Times’a göre, Balogun’la ilgili tartışma, UEFA ile FIFA arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinin nedenlerinden sadece biri. Ceferin, ABD makamlarının Somalili hakem Omar Artan’a Dünya Kupası öncesinde ülkeye giriş izni vermemesinden de rahatsızlık duydu.

UEFA içinde İran’a yönelik muamele, ilave su molalarının getirilmesi, devre arası gösterisi nedeniyle uzatılan devre arası süresi ve FIFA’nın turnuva sırasında uyguladığı dinamik bilet fiyatları konusunda da büyük bir hoşnutsuzluk hakim.