Son iki Avrupa kupasını Jose Mourinho ile kazanan İtalyan takımları, sezonu Avrupa kupalarından 275 milyon euro gelir elde ederek tamamladı.

İtalya'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle büyük bir şok yaşayan İtalyan futbolu, sezonun son bölümünde Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmasıyla teselli bulurken, İtalyan takımları 2021-2022 sezonu geride kalırken, UEFA tarafından 275 milyon euro'luk para ödülünün sahibi olmayı da başardı.

Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Jose Mourinho, İtalya'ya yine kendisinin kazandırdığı Inter'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrasındaki ilk Avrupa Ligi zaferini yaşatırken, kulübünün kasasına 20 milyon euro'luk para ödülünün girmesini sağladı.

En yüksek gelir Juventus'un

Il Sole 24 Ore'de yer alan habere göre Juventus ise UEFA'dan 71 milyon euro'nun üzerinde bir ücret aldı.

Inter UEFA turnuvalarından 51 milyon euro gelir elde ederken, Milan 36.3, Atalanta ise 28.9 milyon euro'luk gelir elde etti. Kulüpler arasında dağıtılacak 40 milyon euro'luk havuz gelirini içermeyen bu miktarlar İtalyan kulüplerinin maddi açıdan oldukça rahatlamasını da beraberinde getirdi. Napoli ve Lazio ise Avrupa Ligi'nden 15'er milyon euro kazandı.

Serie A'da Milan'ın şampiyonluğuyla noktalanan sezonda Milan'ın yanı sıra Inter, Napoli ve Juventus Şampiyonlar Ligi vizesi alırken, Lazio UEFA Avrupa Ligi'ne, Roma ise şampiyonlukla noktaladığı Konferans Ligi'ne katılım gösterecek. Avrupa potasının dışında kalan Atalanta ise gelecek sezon son yılların aksine sadece İtalya'da mücadele edecek.

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